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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Виктория - ЦСКА
Виктория - ЦСКА: обзор матча 10 декабря 2013
Виктория
10.12.2013, вторник, 23:45
Лига чемпионов, группа D, 6 тур
2 : 1
Завершен
ЦСКА
76'
Д. Коларж
90'
Т. Вагнер
65'
А. Муса
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - ЦСКА
90'
+3
Красная карточка
П. Вернблум
Желтая карточка
М. Бакош
90'
+2
90'
+1
Замена
Витиньо
️️️️
А. Муса
ГОЛ! 2:1!
Т. Вагнер
Пас отдал
Ф. Райторал
90'
Замена
Т. Вагнер
️️️️
С. Тецл
82'
80'
Желтая карточка
Г. Щенников
ГОЛ! 1:1!
Д. Коларж
Пас отдал
П. Хорват
76'
74'
Замена
С. Цубер
️️️️
Г. Миланов
Замена
М. Бакош
️️️️
М. Петржела
70'
67'
Красная карточка
А. Дзагоев
65'
ГОЛ! 0:1!
А. Муса
Пас отдал
К. Хонда
Замена
Я. Коваржик
️️️️
М. Дуриш
58'
52'
Замена
К. Хонда
️️️️
З. Тошич
Желтая карточка
В. Прохазка
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
8
Давид Лимберски
ЛЗ
28
Мариан Чишовски
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
57
Михал Дуриш
ЛП
7
Томаш Горжава
ОП
10
Павел Хорват
(К)
ОП
26
Даниэль Коларж
ЦП
11
Милан Петржела
ПП
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЛП
20
Расмус Эльм
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Виктория
13
Петр Болек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЛВ
23
Марек Бакош
ЦФ
19
Томаш Вагнер
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
11
Витиньо
ЛВ
3
Кейсуке Хонда
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
4-2-3-1
1
Козачик
8
Лимберски
28
Чишовски
26
Прохазка
27
Райторал
7
Горжава
10
Хорват
57
Дуриш
26
Коларж
11
Петржела
11
Тецл
4-2-3-1
35
Акинфеев
15
Караваев
6
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
20
Эльм
19
Вернблум
18
Тошич
66
Дзагоев
17
Миланов
7
Муса
57
Дуриш
19
Коваржик
19
Коваржик
57
Дуриш
11
Петржела
23
Бакош
23
Бакош
11
Петржела
11
Тецл
19
Вагнер
19
Вагнер
11
Тецл
7
Муса
11
Витиньо
11
Витиньо
7
Муса
17
Миланов
7
Цубер
7
Цубер
17
Миланов
18
Тошич
3
Хонда
3
Хонда
18
Тошич
Остались в запасе
Виктория
ЦСКА
13
Петр Болек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
Главный тренер
Павел Врба
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
13
Петр Болек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Виктория - ЦСКА
2
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Доосан Арена
Где смотреть матч:
"НТВ" 23:40 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол" 23:00 (прямая)
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