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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Ворскла
Металлист - Ворскла: обзор матча 18 мая 2014
Металлист
18.05.2014, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Ворскла
6'
К. Хавьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Ворскла
90'
+2
Желтая карточка
С. Турсунов
Замена
А. Богданов
️️️️
В. Гоменюк
87'
80'
Замена
И. Кривошеенко
️️️️
Д. Дедечко
67'
Желтая карточка
О. Баранник
Замена
А. Радченко
️️️️
П. Ксенз
64'
Желтая карточка
П. Ксенз
62'
47'
Желтая карточка
А. Даллку
46'
Замена
Й. Маркоски
️️️️
А. Романчук
ГОЛ! 1:0!
К. Хавьер
Пас отдал
С. Бланко
6'
4'
Желтая карточка
Е. Ткачук
3'
Пенальти не реализован!
Д. Дедечко
Желтая карточка
Б. Шуст
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
35
Богдан Шуст
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
8
Эдмар
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Ворскла
31
Станислав Богуш
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
69
Денис Дедечко
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
24
Олег Баранник
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
55
Александр Нойок
ОП
43
Юрий Ткачук
ОП
5
Олег Шелаев
ОП
90
Андрей Богданов
ЦП
46
Артем Радченко
ЦФ
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
27
Дмитрий Кравченко
ОП
54
Юрий Павлик
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
3-2-3-1-1
35
Шуст
3
Вильягра
18
Гуйе
6
Азеведо
19
Пшеничных
19
Ксенз
8
Эдмар
29
Бланко
32
Красноперов
10
Хавьер
8
Гоменюк
3-2-2-1-2
31
Богуш
3
Ткачук
17
Чеснаков
4
Даллку
23
Сапай
84
Романчук
69
Дедечко
44
Пердута
17
Турсунов
28
Громов
24
Баранник
19
Ксенз
46
Радченко
46
Радченко
19
Ксенз
8
Гоменюк
90
Богданов
90
Богданов
8
Гоменюк
84
Романчук
10
Маркоски
10
Маркоски
84
Романчук
69
Дедечко
11
Кривошеенко
11
Кривошеенко
69
Дедечко
Остались в запасе
Металлист
Ворскла
55
Александр Нойок
ОП
29
Александр Горяинов
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
43
Юрий Ткачук
ОП
5
Олег Шелаев
ОП
54
Юрий Павлик
ЦП
27
Дмитрий Кравченко
ОП
1
Дмитрий Непогодов
ВР
6
Александр Скляр
ЦП
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
55
Александр Нойок
ОП
29
Александр Горяинов
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
43
Юрий Ткачук
ОП
5
Олег Шелаев
ОП
Остались в запасе
54
Юрий Павлик
ЦП
27
Дмитрий Кравченко
ОП
1
Дмитрий Непогодов
ВР
6
Александр Скляр
ЦП
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Металлист - Ворскла
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Березка
(Киев)
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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