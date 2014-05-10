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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Динамо (мол)
Зенит (мол) - Динамо (мол): обзор матча 10 мая 2014
Зенит (мол)
10.05.2014, суббота, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
0 : 3
Завершен
Динамо (мол)
39'
Е. Данилкин
47'
А. Гатагов
80'
А. Ташаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Динамо (мол)
Замена
А. Яковлев
️️️️
И. Кубышкин
89'
80'
ГОЛ! 0:3!
А. Ташаев
Замена
А. Поникаров
️️️️
П. Назимов
65'
Желтая карточка
С. Ребенко
63'
62'
Замена
Г. Аджоев
️️️️
А. Катрич
Замена
П. Барбашов
️️️️
С. Жалобков
60'
Замена
В. Романов
️️️️
В. Ефимов
56'
Замена
Н. Новопашин
️️️️
Е. Серенков
53'
47'
ГОЛ! 0:2!
А. Гатагов
46'
Замена
И. Лещук
️️️️
Е. Генералов
46'
Замена
А. Каляшин
️️️️
Е. Данилкин
46'
Замена
А. Гатагов
️️️️
Д. Живоглядов
46'
Замена
В. Сарамутин
️️️️
Р. Зобнин
46'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
М. Яхуби
46'
Замена
А. Иванов
️️️️
П. Соломатин
39'
ГОЛ! 0:1!
Е. Данилкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
75
Степан Ребенко
ЦЗ
53
Иван Иваниди
ЦЗ
72
Степан Жалобков
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
42
Данила Давиденко
ЦП
60
Евгений Серенков
ЦП
73
Павел Осипов
ЦП
98
Владислав Ефимов
ЦФ
43
Павел Назимов
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
7
Моштаг Яхуби
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
96
Александр Максименко
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Зенит (мол)
29
Михаил Мжельский
ВР
64
Никита Новопашин
ЦЗ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
7
Артем Поникаров
ПЗ
40
Павел Барбашов
ЦП
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
66
Вадим Романов
ЦФ
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
17
Антон Иванов
ЦЗ
8
Александр Каляшин
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
18
Артем Каташевский
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
3-1-3-3
88
Рудаков
75
Ребенко
53
Иваниди
72
Жалобков
13
Кубышкин
42
Давиденко
60
Серенков
73
Осипов
19
Гасилин
43
Назимов
98
Ефимов
4-2-2-2
54
Генералов
34
Козлов
25
Ярмолицкий
15
Данилкин
27
Живоглядов
7
Яхуби
47
Зобнин
88
Ташаев
77
Катрич
31
Соломатин
96
Максименко
72
Жалобков
40
Барбашов
40
Барбашов
72
Жалобков
43
Назимов
7
Поникаров
7
Поникаров
43
Назимов
60
Серенков
64
Новопашин
64
Новопашин
60
Серенков
13
Кубышкин
56
Яковлев
56
Яковлев
13
Кубышкин
98
Ефимов
66
Романов
66
Романов
98
Ефимов
7
Яхуби
6
Кузьмин
6
Кузьмин
7
Яхуби
47
Зобнин
27
Сарамутин
27
Сарамутин
47
Зобнин
31
Соломатин
17
Иванов
17
Иванов
31
Соломатин
15
Данилкин
8
Каляшин
8
Каляшин
15
Данилкин
54
Генералов
31
Лещук
31
Лещук
54
Генералов
27
Живоглядов
9
Гатагов
9
Гатагов
27
Живоглядов
77
Катрич
17
Аджоев
17
Аджоев
77
Катрич
Остались в запасе
Зенит (мол)
Динамо (мол)
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
29
Михаил Мжельский
ВР
Главный тренер
Дмитрий Черышев
18
Артем Каташевский
ЦП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
Остались в запасе
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
29
Михаил Мжельский
ВР
Остались в запасе
18
Артем Каташевский
ЦП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Зенит (мол) - Динамо (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Василий Тихонов
(Псков)
Стадион:
Стадион клубной Академии
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