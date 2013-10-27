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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Манчестер Сити
Челси - Манчестер Сити: обзор матча 27 октября 2013
Челси
27.10.2013, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Сити
33'
А. Шюррле
90'
Ф. Торрес
49'
С. Агуэро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Манчестер Сити
ГОЛ! 2:1!
Ф. Торрес
90'
87'
Замена
А. Негредо
️️️️
С. Агуэро
Замена
С. Это'О
️️️️
Э. Азар
84'
80'
Замена
А. Коларов
️️️️
Х. Гарсия
70'
Замена
Х. Навас
️️️️
С. Насри
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
Ф. Лэмпард
66'
Замена
Виллиан
️️️️
А. Шюррле
66'
60'
Желтая карточка
Х. Гарсия
Желтая карточка
Рамирес
51'
49'
ГОЛ! 1:1!
С. Агуэро
Пас отдал
С. Насри
ГОЛ! 1:0!
А. Шюррле
Пас отдал
Ф. Торрес
33'
31'
Желтая карточка
М. Настасич
27'
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
Желтая карточка
Ф. Лэмпард
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
20
Андре Шюррле
ЛВ
8
Фрэнк Лэмпард
ОП
7
Рамирес
ОП
8
Оскар
АП
10
Эден Азар
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
42
Яя Туре
(К)
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
14
Самир Насри
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-2-3-1
1
Чех
3
Коул
26
Терри
20
Иванович
24
Кэхилл
8
Лэмпард
7
Рамирес
20
Шюррле
8
Оскар
10
Азар
9
Торрес
4-1-3-1-1
1
Харт
5
Сабалета
2
Демичелис
22
Настасич
3
Клиши
6
Хави Гарсия
14
Насри
5
Фернандиньо
42
Туре
21
Сильва
10
Агуэро
20
Шюррле
10
Виллиан
10
Виллиан
20
Шюррле
8
Лэмпард
12
Оби Микел
12
Оби Микел
8
Лэмпард
10
Азар
9
Это'О
9
Это'О
10
Азар
6
Хави Гарсия
11
Коларов
11
Коларов
6
Хави Гарсия
14
Насри
16
Навас
16
Навас
14
Насри
10
Агуэро
21
Негредо
21
Негредо
10
Агуэро
Остались в запасе
Челси
Манчестер Сити
32
Марк Шварцер
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
64
Хуан Мата
АП
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Челси - Манчестер Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 19:25 (прямая)
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