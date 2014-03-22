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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Урал
Локомотив - Урал: обзор матча 22 марта 2014
Локомотив
22.03.2014, суббота, 16:30
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Урал
13'
А. Белозеров (АГ)
14'
Д. Н'Дойе
76'
С. Ткачев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Урал
88'
Вторая желтая
А. Белозеров
82'
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
С. Гогниев
ГОЛ! 3:0!
С. Ткачев
76'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Д. Н'Дойе
71'
65'
Замена
А. Ставпец
️️️️
А. Ерохин
Замена
Т. Михалик
️️️️
М. Оздоев
65'
57'
Желтая карточка
А. Белозеров
46'
Замена
Э. Манучарян
️️️️
А. Щаницин
Замена
С. Ткачев
️️️️
М. Буссуфа
46'
ГОЛ! 2:0!
Д. Н'Дойе
Пас отдал
В. Денисов
14'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Белозеров
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
11
Майкон
ЛП
49
Роман Шишкин
(К)
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
78
Владимир Коман
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
21
Александр Ерохин
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
2
Спартак Гогниев
(К)
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Локомотив
16
Алексей Широков
ВР
1
Гилерме
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
11
Сергей Ткачев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Урал
22
Игорь Кот
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
4-1-4-1
31
Абаев
29
Денисов
14
Чорлука
4
Дюрица
55
Янбаев
49
Шишкин
11
Майкон
21
Оздоев
11
Буссуфа
19
Самедов
14
Н'Дойе
4-1-2-2-1
12
Заболотный
15
Новиков
2
Хозин
63
Белозеров
7
Данцев
10
Фидлер
10
Лунгу
78
Коман
13
Щаницин
21
Ерохин
2
Гогниев
21
Оздоев
17
Михалик
17
Михалик
21
Оздоев
11
Буссуфа
11
Ткачев
11
Ткачев
11
Буссуфа
14
Н'Дойе
10
Павлюченко
10
Павлюченко
14
Н'Дойе
21
Ерохин
16
Ставпец
16
Ставпец
21
Ерохин
2
Гогниев
13
Дорожкин
13
Дорожкин
2
Гогниев
13
Щаницин
10
Манучарян
10
Манучарян
13
Щаницин
Остались в запасе
Локомотив
Урал
2
Александр Серасхов
ПЗ
16
Алексей Широков
ВР
1
Гилерме
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
59
Алексей Миранчук
АП
32
Андрей Горбанец
АП
22
Игорь Кот
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
2
Александр Серасхов
ПЗ
16
Алексей Широков
ВР
1
Гилерме
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
59
Алексей Миранчук
АП
Остались в запасе
32
Андрей Горбанец
АП
22
Игорь Кот
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Локомотив - Урал
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:15 (прямая)
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