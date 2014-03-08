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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Урал
Краснодар - Урал: обзор матча 08 марта 2014
Краснодар
08.03.2014, суббота, 16:30
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Урал
19'
Г. Асеведо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Урал
90'
+5
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
С. Гогниев
90'
+2
Замена
А. Щаницин
️️️️
А. Данцев
90'
+1
Травма
А. Данцев
80'
Замена
А. Ставпец
️️️️
А. Горбанец
Замена
Исаэль
️️️️
М. Перейра
73'
Желтая карточка
А. Енджейчик
61'
Замена
Р. Широков
️️️️
Ари
56'
42'
Желтая карточка
А. Фидлер
27'
Желтая карточка
А. Данцев
Желтая карточка
Ю. Газинский
23'
19'
ГОЛ! 0:1!
Г. Асеведо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
10
Павел Мамаев
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
39
Ари
ЦФ
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
10
Чисамба Лунгу
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
30
Герсон Асеведо
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
21
Александр Ерохин
АП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
15
Роман Широков
ЦП
88
Исаэль
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
22
Жерар Гоу
ЦФ
Урал
22
Игорь Кот
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
7
Лаша Гвалия
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
4-3-1-2
1
Фильцов
17
Калешин
55
Енджейчик
4
Гранквист
14
Мартынович
10
Мамаев
18
Газинский
10
Перейра
22
Жоаозиньо
14
Вандерсон
39
Ари
4-1-2-2-1
12
Заболотный
63
Белозеров
6
Оттесен
2
Хозин
7
Данцев
10
Фидлер
30
Асеведо
10
Лунгу
32
Горбанец
21
Ерохин
2
Гогниев
39
Ари
15
Широков
15
Широков
39
Ари
10
Перейра
88
Исаэль
88
Исаэль
10
Перейра
7
Данцев
13
Щаницин
13
Щаницин
7
Данцев
32
Горбанец
16
Ставпец
16
Ставпец
32
Горбанец
2
Гогниев
13
Дорожкин
13
Дорожкин
2
Гогниев
Остались в запасе
Краснодар
Урал
88
Андрей Синицын
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
25
Евгений Шипицин
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
22
Жерар Гоу
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
7
Лаша Гвалия
ЦП
5
Алан Багаев
ЦЗ
22
Игорь Кот
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
20
Андрей Чухлей
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
25
Евгений Шипицин
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
22
Жерар Гоу
ЦФ
Остались в запасе
7
Лаша Гвалия
ЦП
5
Алан Багаев
ЦЗ
22
Игорь Кот
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
20
Андрей Чухлей
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Краснодар - Урал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:15 (прямая)
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