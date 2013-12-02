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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Амкар-Пермь
Рубин - Амкар-Пермь: обзор матча 02 декабря 2013
Рубин
02.12.2013, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
3 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
36'
Б. Натхо
70'
Х. Саломон Рондон
77'
О. Кузьмин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Амкар-Пермь
77'
Желтая карточка
Благо
ГОЛ! 3:0!
О. Кузьмин
Пас отдал
Р. Еременко
77'
Замена
О. Кузьмин
️️️️
А. Рязанцев
76'
Замена
Р. Еременко
️️️️
Д. Торбинский
76'
75'
Замена
В. Камеш
️️️️
Г. Пеев
71'
Замена
И. Пикущак
️️️️
А. Коломейцев
ГОЛ! 2:0!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Я. М'Вила
70'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
С. Азмун
66'
ГОЛ! 1:0!
Б. Натхо
36'
32'
Желтая карточка
Д. Белоруков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
10
Бибрас Натхо
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
13
Андрей Семенов
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
5
Януш Гол
ОП
18
Александр Коломейцев
ОП
40
Благо
ЦП
7
Георги Пеев
ПВ
26
Мартин Якубко
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
15
Руслан Абышов
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
26
Роман Еременко
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
15
Ника Качарава
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Амкар-Пермь
32
Иван Коновалов
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
3-3-3-1
1
Рыжиков
4
Кверквелия
5
Маркано
76
Шаронов
6
М'Вила
10
Натхо
15
Кисляк
6
Торбинский
55
Кулик
7
Рязанцев
20
Азмун
4-2-1-1-2
42
Нарубин
14
Сираков
97
Фибел
21
Белоруков
13
Семенов
5
Гол
18
Коломейцев
40
Благо
7
Пеев
99
Канунников
26
Якубко
7
Рязанцев
23
Кузьмин
23
Кузьмин
7
Рязанцев
6
Торбинский
26
Еременко
26
Еременко
6
Торбинский
20
Азмун
23
Рондон
23
Рондон
20
Азмун
7
Пеев
33
Камеш
33
Камеш
7
Пеев
18
Коломейцев
10
Пикущак
10
Пикущак
18
Коломейцев
Остались в запасе
Рубин
Амкар-Пермь
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
15
Руслан Абышов
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
15
Ника Качарава
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
32
Иван Коновалов
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
15
Руслан Абышов
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
15
Ника Качарава
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Рубин - Амкар-Пермь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 19:15 (прямая)
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