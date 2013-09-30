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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Урал
Ростов - Урал: обзор матча 30 сентября 2013
Ростов
30.09.2013, понедельник, 20:30
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Урал
25'
А. Дзюба
62'
А. Белозеров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Урал
Желтая карточка
В. Дьяков
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
А. Горбанец
89'
Желтая карточка
Э. Манучарян
Пенальти не реализован!
А. Дзюба
87'
74'
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
А. Данцев
Замена
Б. Су Ю
️️️️
Джано
73'
Желтая карточка
А. Шешуков
70'
68'
Замена
А. Саркисов
️️️️
Т. Тамуз
Замена
Д. Полоз
️️️️
И. Лоло
67'
65'
Желтая карточка
С. Оттесен
64'
Замена
Э. Манучарян
️️️️
Ю. Кириллов
62'
ГОЛ! 1:1!
А. Белозеров
Желтая карточка
И. Лоло
60'
Желтая карточка
Т. Калачев
55'
ГОЛ! 1:0!
А. Дзюба
Пас отдал
Х. Милич
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Джано
ЛВ
7
Александр Шешуков
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
19
Хрвойе Милич
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Урал
1
Алексей Солосин
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
15
Александр Новиков
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ОП
13
Александр Щаницин
АП
32
Андрей Горбанец
АП
18
Тото Тамуз
АП
2
Спартак Гогниев
(К)
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Азим Фатуллаев
ОП
17
Александр Васильев
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
63
Максим Лепский
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
30
Герсон Асеведо
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
11
Артур Саркисов
ЦФ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Плетикоса
5
Лоло
0
Дьяков
42
Ксулу
43
Логашов
7
Шешуков
8
Гацкан
19
Милич
7
Джано
2
Калачев
22
Дзюба
4-1-1-3-1
1
Солосин
15
Новиков
63
Белозеров
6
Оттесен
7
Данцев
7
Берхамов
42
Кириллов
32
Горбанец
18
Тамуз
13
Щаницин
2
Гогниев
7
Джано
86
Ю
86
Ю
7
Джано
5
Лоло
7
Полоз
7
Полоз
5
Лоло
7
Данцев
70
Сафрониди
70
Сафрониди
7
Данцев
18
Тамуз
11
Саркисов
11
Саркисов
18
Тамуз
42
Кириллов
10
Манучарян
10
Манучарян
42
Кириллов
Остались в запасе
Ростов
Урал
63
Максим Лепский
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
32
Артем Кулишев
ПВ
1
Антон Амельченко
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
17
Александр Васильев
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
30
Герсон Асеведо
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
63
Максим Лепский
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
32
Артем Кулишев
ПВ
1
Антон Амельченко
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
17
Александр Васильев
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
Остались в запасе
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
30
Герсон Асеведо
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Ростов - Урал
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:15 (прямая)
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