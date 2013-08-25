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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Урал
Кубань (ЛФЛ) - Урал: обзор матча 25 августа 2013
Кубань (ЛФЛ)
25.08.2013, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
3 : 2
Завершен
Урал
8'
А. Хубулов
27'
Д. Сиссе (П)
44'
Д. Сиссе
13'
А. Ерохин
35'
Г. Асеведо (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Урал
Желтая карточка
М. Рабиу
90'
+3
Замена
М. Рабиу
️️️️
Ш. Каборе
77'
75'
Замена
Т. Тамуз
️️️️
Ю. Кириллов
Замена
И. Бальде
️️️️
Д. Сиссе
71'
Замена
Г. Букур
️️️️
А. Хубулов
55'
46'
Замена
И. Кот
️️️️
Е. Помазан
ГОЛ! 3:2!
Д. Сиссе
Пас отдал
Ш. Каборе
44'
Желтая карточка
А. Тлисов
41'
39'
Замена
А. Саркисов
️️️️
А. Щаницин
36'
Желтая карточка
А. Данцев
35'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Г. Асеведо
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Сиссе
27'
26'
Желтая карточка
М. Вьештица
13'
ГОЛ! 1:1!
А. Ерохин
Пас отдал
А. Данцев
ГОЛ! 1:0!
А. Хубулов
Пас отдал
А. Козлов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
34
Алексей Козлов
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
15
Максим Жавнерчик
ПЗ
88
Арсен Хубулов
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
8
Артур Тлисов
ОП
71
Ивелин Попов
АП
6
Давид Цораев
ПВ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Урал
1
Евгений Помазан
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
34
Денис Тумасян
(К)
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЛВ
25
Андрей Бочков
ОП
30
Герсон Асеведо
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
21
Александр Ерохин
АП
10
Чисамба Лунгу
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
11
Марко Уренья
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Урал
22
Игорь Кот
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
18
Тото Тамуз
АП
11
Артур Саркисов
ЦФ
4-2-3-1
31
Беленов
34
Козлов
5
Армаш
2
Шандао
15
Жавнерчик
77
Каборе
8
Тлисов
88
Хубулов
71
Попов
6
Цораев
12
Сиссе
4-1-1-3-1
1
Помазан
20
Чухлей
16
Вьештица
34
Тумасян
7
Данцев
25
Бочков
30
Асеведо
13
Щаницин
21
Ерохин
42
Кириллов
10
Лунгу
88
Хубулов
11
Букур
11
Букур
88
Хубулов
77
Каборе
19
Рабиу
19
Рабиу
77
Каборе
12
Сиссе
6
Бальде
6
Бальде
12
Сиссе
1
Помазан
22
Кот
22
Кот
1
Помазан
42
Кириллов
18
Тамуз
18
Тамуз
42
Кириллов
13
Щаницин
11
Саркисов
11
Саркисов
13
Щаницин
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Урал
90
Никита Безлихотнов
ПВ
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Марко Уренья
ЦФ
32
Андрей Горбанец
АП
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
90
Никита Безлихотнов
ПВ
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Марко Уренья
ЦФ
Остались в запасе
32
Андрей Горбанец
АП
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Урал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин (Москва)
Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:45 (прямая)
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