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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Локомотив
Анжи - Локомотив: обзор матча 14 июля 2013
Анжи
14.07.2013, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Локомотив
79'
Я. Дюрица (АГ)
83'
Л. Траоре
63'
Д. Н'Дойе
89'
Р. Павлюченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Локомотив
Замена
К. Самба
️️️️
Л. Диарра
90'
+4
Пенальти не реализован!
С. Это'О
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
В. Чорлука
90'
+1
Желтая карточка
Гилерме
89'
ГОЛ! 2:2!
Р. Павлюченко
Пас отдал
С. Ткачев
ГОЛ! 2:1!
Л. Траоре
Пас отдал
Виллиан
83'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Я. Дюрица
79'
Желтая карточка
Р. Тагирбеков
78'
77'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Д. Н'Дойе
74'
Желтая карточка
Д. Тарасов
69'
Замена
М. Григорьев
️️️️
Майкон
63'
ГОЛ! 0:1!
Д. Н'Дойе
Пас отдал
Майкон
59'
Замена
С. Ткачев
️️️️
А. Миранчук
Замена
Л. Траоре
️️️️
А. Ионов
46'
25'
Желтая карточка
Р. Янбаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЛЗ
8
Жусилей
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
27
Игорь Денисов
ОП
19
Лассана Диарра
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Майкон
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
27
Олег Шатов
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
11
Сергей Ткачев
ЦП
0
Альберто Сапатер
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Габулов
13
Тагирбеков
8
Жусилей
30
Карлос
3
Гаджибеков
27
Денисов
19
Диарра
11
Буссуфа
10
Виллиан
11
Ионов
9
Это'О
4-2-2-1-1
1
Гилерме
49
Шишкин
14
Чорлука
4
Дюрица
55
Янбаев
28
Тигорев
23
Тарасов
19
Самедов
11
Майкон
59
Миранчук
14
Н'Дойе
19
Диарра
4
Самба
4
Самба
19
Диарра
11
Ионов
90
Траоре
90
Траоре
11
Ионов
11
Майкон
10
Григорьев
10
Григорьев
11
Майкон
59
Миранчук
11
Ткачев
11
Ткачев
59
Миранчук
14
Н'Дойе
10
Павлюченко
10
Павлюченко
14
Н'Дойе
Остались в запасе
Анжи
Локомотив
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
27
Олег Шатов
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
18
Дарио Крешич
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
0
Альберто Сапатер
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
27
Олег Шатов
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
0
Альберто Сапатер
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Статистика матча Анжи - Локомотив
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:10 (прямая)
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