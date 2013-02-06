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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Франция - Германия
Франция - Германия: обзор матча 06 февраля 2013
Франция
06.02.2013, среда, 23:59
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Германия
44'
М. Вальбуэна
51'
Т. Мюллер
74'
С. Хедира
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Франция - Германия
90'
Замена
Л. Бендер
️️️️
Т. Мюллер
Замена
Ж. Менез
️️️️
М. Вальбуэна
87'
Замена
О. Жиру
️️️️
М. Сиссоко
80'
74'
ГОЛ! 1:2!
С. Хедира
Пас отдал
М. Озил
68'
Замена
А. Шюррле
️️️️
Л. Подольски
57'
Замена
Т. Кроос
️️️️
М. Гомес
51'
ГОЛ! 1:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
И. Гюндоган
Замена
Э. Капу
️️️️
Б. Матюиди
46'
Замена
А. Рами
️️️️
Л. Косиельни
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Вальбуэна
Пас отдал
М. Сиссоко
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
(К)
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
6
Йоан Кабай
ЦП
14
Блейз Матюиди
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
19
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Германия
12
Рене Адлер
ВР
4
Бенедикт Хеведес
ЛЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
0
Филипп Лам
(К)
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
6
Сами Хедира
ЦП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Месут Озил
АП
23
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Франция
23
Микаэль Ландро
ВР
16
Стив Манданда
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
21
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
0
Матье Дебюши
ПЗ
17
Максим Гоналон
ОП
20
Этьенн Капу
ОП
19
Ромэйн Алессандрини
ЦП
14
Жереми Менез
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Свен Бендер
ЦЗ
14
Хайко Вестерманн
ЦЗ
15
Ларс Бендер
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
8
Тони Кроос
ЦП
9
Андре Шюррле
ЦП
4-3-2-1
1
Льорис
3
Эвра
0
Сахо
21
Косиельни
19
Санья
6
Кабай
14
Матюиди
17
Сиссоко
7
Рибери
8
Вальбуэна
19
Бензема
4-2-2-2
12
Адлер
0
Лам
5
Хуммельс
0
Мертезакер
4
Хеведес
6
Хедира
21
Гюндоган
10
Озил
10
Подольски
13
Мюллер
23
Гомес
21
Косиельни
17
Рами
17
Рами
21
Косиельни
14
Матюиди
20
Капу
20
Капу
14
Матюиди
8
Вальбуэна
14
Менез
14
Менез
8
Вальбуэна
17
Сиссоко
9
Жиру
9
Жиру
17
Сиссоко
13
Мюллер
15
Бендер
15
Бендер
13
Мюллер
23
Гомес
8
Кроос
8
Кроос
23
Гомес
10
Подольски
9
Шюррле
9
Шюррле
10
Подольски
Остались в запасе
Франция
Германия
23
Микаэль Ландро
ВР
16
Стив Манданда
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
21
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
0
Матье Дебюши
ПЗ
17
Максим Гоналон
ОП
19
Ромэйн Алессандрини
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
1
Мануэль Нойер
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Свен Бендер
ЦЗ
14
Хайко Вестерманн
ЦЗ
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
23
Микаэль Ландро
ВР
16
Стив Манданда
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
21
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
0
Матье Дебюши
ПЗ
17
Максим Гоналон
ОП
19
Ромэйн Алессандрини
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
1
Мануэль Нойер
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Свен Бендер
ЦЗ
14
Хайко Вестерманн
ЦЗ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Франция - Германия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
- : -
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Стад де Франс
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