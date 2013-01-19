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Расписание матчей
Кубок Африки
Ангола - Марокко
Ангола - Марокко: обзор матча 19 января 2013
Ангола
19.01.2013, суббота, 23:00
Кубок Африканских Наций, группа A, 1 тур
0 : 0
Завершен
Марокко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ангола - Марокко
82'
Замена
Ш. Бельгазуани
️️️️
К. Эль-Ахмади
Замена
Жилберто
️️️️
Жералду
82'
Замена
М. Айроса
️️️️
Лунгуинья
78'
76'
Желтая карточка
А. Баррада
71'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
М. Эль-Хамдауи
64'
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
А. Баррада
56'
Желтая карточка
М. Бенатиа
Замена
Г. Афонсо
️️️️
М. Биле
46'
Желтая карточка
Манушу
34'
25'
Желтая карточка
А. Армаш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ангола
1
Лама
ВР
15
Мигел
ЛЗ
13
Бастос
ЦЗ
16
Пиролито
ЦЗ
20
Минго Биле
ЦЗ
3
Лунгуинья
ЦЗ
4
Дани
ЦЗ
6
Деде
ОП
17
Матеус
ПП
18
Жералду
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Густаво Феррин
Марокко
1
Надир Ламьягри
ВР
0
Абдеррахим Чакир
ЦЗ
5
Медхи Бенатиа
ЦЗ
17
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
15
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
11
Уссама Ассаиди
ЛВ
8
Карим Эль-Ахмади
ЦП
7
Абделазиз Баррада
ЦП
6
Адиль Армаш
ЦП
16
Нордин Амрабат
ЦФ
14
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
Главный тренер
Рашид Таусси
Ангола
22
Неблу
ВР
12
Ланду
ВР
14
Амаро
ЦЗ
5
Фабрисио Мафута
ЦЗ
10
Франциско Зуэла
ЦЗ
2
Марко Айроса
ПЗ
8
Манучо
ЦП
21
Мануэль
ЦП
11
Жилберто
ЦП
23
Гильерме Афонсо
ЦФ
19
Яно
ЦФ
7
Джалма
ЦФ
Марокко
12
Анас Знити
ВР
22
Халид Аскри
ВР
0
Абдельлатиф Нассейр
ЦЗ
4
Ахмед Кантари
ЦЗ
3
Закария Бергдич
ЦЗ
18
Шахир Бельгазуани
ЦП
0
Камел Шафни
ЦП
10
Юнес Бельханда
ЦП
0
Юссеф Эль Каддиоуи
ЦФ
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
9
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
3-3-1-2
1
Лама
20
Минго Биле
3
Лунгуинья
4
Дани
15
Мигел
6
Деде
16
Пиролито
17
Матеус
9
Манушу
18
Жералду
4-3-1-2
1
Ламьягри
5
Бенатиа
17
Эль-Адуа
15
Эль-Каутари
0
Чакир
8
Эль-Ахмади
7
Баррада
6
Армаш
11
Ассаиди
14
Эль-Хамдауи
16
Амрабат
20
Минго Биле
23
Афонсо
23
Афонсо
20
Минго Биле
3
Лунгуинья
2
Айроса
2
Айроса
3
Лунгуинья
18
Жералду
11
Жилберто
11
Жилберто
18
Жералду
8
Эль-Ахмади
18
Бельгазуани
18
Бельгазуани
8
Эль-Ахмади
7
Баррада
10
Бельханда
10
Бельханда
7
Баррада
14
Эль-Хамдауи
9
Эль-Араби
9
Эль-Араби
14
Эль-Хамдауи
Остались в запасе
Ангола
Марокко
8
Манучо
ЦП
21
Мануэль
ЦП
19
Яно
ЦФ
14
Амаро
ЦЗ
5
Фабрисио Мафута
ЦЗ
22
Неблу
ВР
12
Ланду
ВР
10
Франциско Зуэла
ЦЗ
7
Джалма
ЦФ
Главный тренер
Густаво Феррин
0
Юссеф Эль Каддиоуи
ЦФ
12
Анас Знити
ВР
0
Абдельлатиф Нассейр
ЦЗ
22
Халид Аскри
ВР
4
Ахмед Кантари
ЦЗ
3
Закария Бергдич
ЦЗ
0
Камел Шафни
ЦП
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
Главный тренер
Рашид Таусси
Остались в запасе
8
Манучо
ЦП
21
Мануэль
ЦП
19
Яно
ЦФ
14
Амаро
ЦЗ
5
Фабрисио Мафута
ЦЗ
22
Неблу
ВР
12
Ланду
ВР
10
Франциско Зуэла
ЦЗ
7
Джалма
ЦФ
Остались в запасе
0
Юссеф Эль Каддиоуи
ЦФ
12
Анас Знити
ВР
0
Абдельлатиф Нассейр
ЦЗ
22
Халид Аскри
ВР
4
Ахмед Кантари
ЦЗ
3
Закария Бергдич
ЦЗ
0
Камел Шафни
ЦП
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
Главный тренер
Густаво Феррин
Главный тренер
Рашид Таусси
Статистика матча Ангола - Марокко
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ангола
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
3 : 0
09.06.2026
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
0 : 0
05.06.2026
Ботсвана
Кубок африканских наций, 3 тур
Ангола
0 : 0
29.12.2025
Египет
Кубок африканских наций, 2 тур
Ангола
1 : 1
26.12.2025
Зимбабве
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Информация о матче
Главный судья:
Бадара Диатта
(Зигунчор)
Стадион:
Соккер Сити
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