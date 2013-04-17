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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
ЦСКА - Енисей
ЦСКА - Енисей: обзор матча 17 апреля 2013
ЦСКА
17.04.2013, среда, 20:00
Россия. Кубок, 1/4 финала
3 : 0
Завершен
Енисей
12'
В. Лав
65'
А. Муса
82'
П. Мамаев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол ЦСКА - Енисей
ГОЛ! 3:0!
П. Мамаев
Пас отдал
С. Игнашевич
82'
81'
Замена
А. Кучук
️️️️
В. Чадов
81'
Замена
С. Лебамба
️️️️
Л. Буш
Замена
З. Тошич
️️️️
А. Цауня
79'
Замена
К. Базелюк
️️️️
А. Муса
73'
68'
Замена
Р. Ситдиков
️️️️
В. Лешонок
ГОЛ! 2:0!
А. Муса
Пас отдал
А. Цауня
65'
Замена
П. Вернблум
️️️️
Д. Ефремов
57'
ГОЛ! 1:0!
В. Лав
Пас отдал
А. Цауня
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
(К)
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Александр Цауня
ЛВ
20
Расмус Эльм
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
19
Вагнер Лав
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
22
Ильдар Шабаев
ЛЗ
5
Сергей Пятикопов
(К)
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
80
Евгений Качан
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛВ
15
Азим Фатуллаев
ОП
14
Олег Лайзанс
ОП
11
Алексей Базанов
АП
7
Лауренциу Буш
ПВ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
18
Зоран Тошич
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
18
Евгений Круг
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
88
Раис Ситдиков
ОП
30
Алексей Кучук
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
4-1-1-3-1
1
Чепчугов
14
Набабкин
6
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
20
Эльм
10
Мамаев
19
Цауня
19
Вагнер Лав
7
Муса
22
Ефремов
4-2-3-1
79
Плотников
80
Качан
5
Пятикопов
4
Никитин
22
Шабаев
15
Фатуллаев
14
Лайзанс
7
Буш
11
Базанов
9
Лешонок
15
Чадов
22
Ефремов
19
Вернблум
19
Вернблум
22
Ефремов
19
Цауня
18
Тошич
18
Тошич
19
Цауня
7
Муса
10
Базелюк
10
Базелюк
7
Муса
15
Чадов
30
Кучук
30
Кучук
15
Чадов
7
Буш
27
Лебамба
27
Лебамба
7
Буш
9
Лешонок
88
Ситдиков
88
Ситдиков
9
Лешонок
Остались в запасе
ЦСКА
Енисей
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
18
Евгений Круг
ЦЗ
16
Сергей Бородин
ВР
7
Василий Пьянченко
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Остались в запасе
18
Евгений Круг
ЦЗ
16
Сергей Бородин
ВР
7
Василий Пьянченко
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча ЦСКА - Енисей
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:55 (прямая)
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