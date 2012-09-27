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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Урал - Анжи
Урал - Анжи: обзор матча 27 сентября 2012
Урал
27.09.2012, четверг, 18:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Анжи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Урал - Анжи
ГОЛ!
Жусилей
2:4
Пенальти не реализован!
М. Вьештица
ГОЛ!
Р. Тагирбеков
2:3
ГОЛ!
С. Гогниев
2:2
ГОЛ!
С. Сердеров
1:2
Пенальти не реализован!
А. Щаницин
Пенальти не реализован!
О. Шатов
ГОЛ!
Г. Асеведо
1:1
ГОЛ!
Ф. Смолов
0:1
113'
Желтая карточка
С. Сердеров
Пенальти не реализован!
С. Гогниев
105'
+2
103'
Замена
С. Сердеров
️️️️
Ш. Лахиялов
100'
Красная карточка
Л. Траоре
Желтая карточка
А. Данцев
95'
Замена
Г. Асеведо
️️️️
К. Берхамов
90'
Замена
М. Бирюков
️️️️
Н. Сафрониди
73'
Желтая карточка
С. Гогниев
70'
70'
Желтая карточка
Жусилей
69'
Замена
Л. Траоре
️️️️
Ю. Жирков
68'
Замена
О. Шатов
️️️️
Н. Бурмистров
56'
Желтая карточка
Р. Тагирбеков
Желтая карточка
А. Бочков
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
22
Игорь Кот
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
7
Александр Данцев
ПЗ
7
Кантемир Берхамов
ЛП
25
Андрей Бочков
ЦП
34
Денис Тумасян
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
20
Андрей Чухлей
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
(К)
ЛП
8
Жусилей
ОП
8
Георгий Габулов
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Урал
70
Александр Котляров
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
29
Иван Мельник
ЦЗ
30
Герсон Асеведо
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Анжи
26
Азамат Джиоев
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
27
Олег Шатов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
4-3-1-2
22
Кот
70
Сафрониди
16
Вьештица
25
Ревякин
7
Данцев
7
Берхамов
34
Тумасян
25
Бочков
13
Щаницин
20
Чухлей
2
Гогниев
4-1-3-1-1
1
Помазан
13
Тагирбеков
43
Логашов
3
Гаджибеков
18
Жирков
8
Жусилей
16
Карсела-Гонсалес
8
Габулов
13
Лахиялов
18
Бурмистров
90
Смолов
7
Берхамов
30
Асеведо
30
Асеведо
7
Берхамов
70
Сафрониди
17
Бирюков
17
Бирюков
70
Сафрониди
18
Бурмистров
27
Шатов
27
Шатов
18
Бурмистров
13
Лахиялов
28
Сердеров
28
Сердеров
13
Лахиялов
18
Жирков
90
Траоре
90
Траоре
18
Жирков
Остались в запасе
Урал
Анжи
29
Иван Мельник
ЦЗ
70
Александр Котляров
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
14
Максим Семакин
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
26
Азамат Джиоев
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Остались в запасе
29
Иван Мельник
ЦЗ
70
Александр Котляров
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
14
Максим Семакин
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Остались в запасе
26
Азамат Джиоев
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Урал - Анжи
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Помощники судьи:
Мосякин Дмитрий (г. Москва) Целовальников Олег (г. Астрахань)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
"Россия 2" 17:55 (прямая) "Спорт" 17:55 (прямая)
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