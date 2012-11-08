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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Наполи - Днепр
Наполи - Днепр: обзор матча 08 ноября 2012
Наполи
08.11.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, группа F, 4 тур
4 : 2
Завершен
Днепр
7'
Э. Кавани
77'
Э. Кавани
88'
Э. Кавани
90+3'
Э. Кавани
33'
А. Федецкий
52'
Р. Зозуля
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Днепр
ГОЛ! 4:2!
Э. Кавани
Пас отдал
М. Гамшик
90'
+3
ГОЛ! 3:2!
Э. Кавани
Пас отдал
М. Гамшик
88'
86'
Замена
Матеус
️️️️
А. Федецкий
Желтая карточка
Ф. Фернандес
81'
81'
Замена
Е. Чеберячко
️️️️
Е. Коноплянка
78'
Желтая карточка
В. Мандзюк
ГОЛ! 2:2!
Э. Кавани
77'
76'
Желтая карточка
Р. Ротань
Замена
Г. Пандев
️️️️
С. Ароника
72'
56'
Замена
Жулиано
️️️️
А. Алиев
Замена
Л. Инсинье
️️️️
М. Донадель
55'
Замена
М. Гамшик
️️️️
Э. Варгас
55'
Желтая карточка
Г. Инлер
52'
52'
ГОЛ! 1:2!
Р. Зозуля
Пас отдал
А. Алиев
33'
ГОЛ! 1:1!
А. Федецкий
Пас отдал
М. Одибе
25'
Желтая карточка
А. Алиев
21'
Желтая карточка
Е. Коноплянка
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
Пас отдал
Б. Джемаили
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
20
Майкл Одибе
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
23
Джаба Канкава
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
88
Александр Алиев
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
21
Горан Пандев
ЦФ
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
14
Сергей Кравченко
ЦП
20
Жулиано
АП
99
Матеус
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
4-4-2
21
Розати
3
Бритос
6
Ароника
6
Фернандес
27
Место
3
Доссена
33
Донадель
21
Джемаили
88
Инлер
11
Варгас
10
Кавани
3-2-2-2-1
27
Лаштувка
5
Мандзюк
20
Одибе
3
Мазух
44
Федецкий
29
Денисов
23
Канкава
29
Ротань
88
Алиев
22
Коноплянка
10
Зозуля
11
Варгас
17
Гамшик
17
Гамшик
11
Варгас
33
Донадель
10
Инсинье
10
Инсинье
33
Донадель
6
Ароника
21
Пандев
21
Пандев
6
Ароника
22
Коноплянка
14
Чеберячко
14
Чеберячко
22
Коноплянка
88
Алиев
20
Жулиано
20
Жулиано
88
Алиев
44
Федецкий
99
Матеус
99
Матеус
44
Федецкий
Остались в запасе
Наполи
Днепр
16
Морган Де Санктис
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
16
Денис Шелихов
ВР
14
Сергей Кравченко
ЦП
16
Денис Олейник
ЛВ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
14
Сергей Кравченко
ЦП
16
Денис Олейник
ЛВ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Наполи - Днепр
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Алон Йефет
(Нетанья)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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