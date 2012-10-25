Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Днепр - Наполи
Днепр - Наполи: обзор матча 25 октября 2012
Днепр
25.10.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, группа F, 3 тур
3 : 1
Завершен
Наполи
2'
А. Федецкий
42'
Матеус
64'
Жулиано
75'
Э. Кавани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Наполи
Замена
В. Денисов
️️️️
А. Федецкий
81'
79'
Замена
Г. Инлер
️️️️
А. Гамберини
75'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Э. Кавани
Желтая карточка
О. Мазух
74'
Желтая карточка
Д. Канкава
70'
ГОЛ! 3:0!
Жулиано
64'
Замена
Н. Калинич
️️️️
Е. Селезнев
58'
52'
Замена
Г. Пандев
️️️️
А. Доссена
52'
Замена
Э. Кавани
️️️️
Э. Варгас
45'
+3
Желтая карточка
Ф. Фернандес
ГОЛ! 2:0!
Матеус
Пас отдал
Е. Селезнев
42'
41'
Желтая карточка
М. Донадель
41'
Желтая карточка
Б. Джемаили
Замена
Д. Канкава
️️️️
Р. Зозуля
37'
ГОЛ! 1:0!
А. Федецкий
Пас отдал
Е. Селезнев
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
29
Руслан Ротань
ЦП
20
Жулиано
АП
99
Матеус
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
18
Камило Суньига
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Блерим Джемаили
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
20
Майкл Одибе
ЦЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
88
Александр Алиев
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
3-2-1-1-3
27
Лаштувка
3
Мазух
14
Чеберячко
23
Стринич
5
Мандзюк
44
Федецкий
29
Ротань
20
Жулиано
10
Зозуля
11
Селезнев
99
Матеус
4-4-1-1
21
Розати
27
Место
5
Гамберини
6
Фернандес
6
Ароника
3
Доссена
21
Джемаили
33
Донадель
18
Суньига
10
Инсинье
11
Варгас
44
Федецкий
29
Денисов
29
Денисов
44
Федецкий
10
Зозуля
23
Канкава
23
Канкава
10
Зозуля
11
Селезнев
9
Калинич
9
Калинич
11
Селезнев
5
Гамберини
88
Инлер
88
Инлер
5
Гамберини
11
Варгас
10
Кавани
10
Кавани
11
Варгас
3
Доссена
21
Пандев
21
Пандев
3
Доссена
Остались в запасе
Днепр
Наполи
16
Денис Шелихов
ВР
20
Майкл Одибе
ЦЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
88
Александр Алиев
АП
Главный тренер
Хуанде Рамос
25
Бруно Увини
ЦЗ
16
Морган Де Санктис
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
20
Майкл Одибе
ЦЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
88
Александр Алиев
АП
Остались в запасе
25
Бруно Увини
ЦЗ
16
Морган Де Санктис
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Днепр - Наполи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Хюсейн Гечек
(Стамбул)
Стадион:
Днепр-Арена
Новости команд
Все
Днепр
Наполи
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
6
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+