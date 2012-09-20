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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Днепр - ПСВ
Днепр - ПСВ: обзор матча 20 сентября 2012
Днепр
20.09.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, группа F, 1 тур
2 : 0
Завершен
ПСВ
50'
Матеус
58'
А. Хатчинсон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - ПСВ
90'
+2
Желтая карточка
Д. Ленс
Желтая карточка
Е. Селезнев
90'
+2
Замена
М. Одибе
️️️️
Матеус
90'
+1
90'
Желтая карточка
К. Строотман
Желтая карточка
Е. Коноплянка
85'
Замена
Д. Канкава
️️️️
Р. Зозуля
84'
Замена
В. Денисов
️️️️
Е. Коноплянка
84'
77'
Желтая карточка
О. Тойвонен
74'
Замена
Т. Матавж
️️️️
Л. Нарсинг
74'
Замена
М. Депай
️️️️
Д. Мертенс
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. Хатчинсон
58'
ГОЛ! 1:0!
Матеус
Пас отдал
Я. Лаштувка
50'
46'
Замена
О. Энгелаар
️️️️
Й. Виллемс
Желтая карточка
Е. Чеберячко
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
20
Жулиано
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
ПСВ
24
Бой Ватерман
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
6
Марк ван Боммел
ЦП
11
Джанлука Мария
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
20
Майкл Одибе
ЦЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
88
Александр Алиев
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
ПСВ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
25
Занка
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
24
Орландо Энгелаар
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
4-1-2-3
27
Лаштувка
14
Чеберячко
23
Стринич
3
Мазух
5
Мандзюк
29
Ротань
22
Коноплянка
20
Жулиано
11
Селезнев
99
Матеус
10
Зозуля
2-5-3
24
Ватерман
4
Дерейк
15
Виллемс
17
Ленс
13
Хатчинсон
8
Строотман
6
ван Боммел
11
Тойвонен
10
Мертенс
7
Нарсинг
11
Мария
22
Коноплянка
29
Денисов
29
Денисов
22
Коноплянка
99
Матеус
20
Одибе
20
Одибе
99
Матеус
10
Зозуля
23
Канкава
23
Канкава
10
Зозуля
15
Виллемс
24
Энгелаар
24
Энгелаар
15
Виллемс
10
Мертенс
10
Депай
10
Депай
10
Мертенс
7
Нарсинг
9
Матавж
9
Матавж
7
Нарсинг
Остались в запасе
Днепр
ПСВ
16
Денис Шелихов
ВР
14
Сергей Кравченко
ЦП
88
Александр Алиев
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
22
Пжемислав Тытонь
ВР
25
Занка
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
14
Сергей Кравченко
ЦП
88
Александр Алиев
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
25
Занка
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Днепр - ПСВ
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Мирослав Зелинка
(Шлапанице)
Стадион:
Днепр-Арена
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