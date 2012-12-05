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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Бенфика
Барселона - Бенфика: обзор матча 05 декабря 2012
Барселона
05.12.2012, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа G, 6 тур
0 : 0
Завершен
Бенфика
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Бенфика
Травма
Л. Месси
87'
78'
Желтая карточка
Н. Матич
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
К. Тельо
78'
74'
Замена
А. Алмейда
️️️️
Родриго
74'
Замена
О. Кардосо
️️️️
Лима
Замена
Ж. Пике
️️️️
Адриано
66'
63'
Замена
Б. Сезар
️️️️
Нолито
Желтая карточка
Адриано
60'
59'
Желтая карточка
Луизао
Замена
Л. Месси
️️️️
Рафинья
58'
56'
Желтая карточка
Э. Гарай
Желтая карточка
Рафинья
49'
43'
Желтая карточка
Нолито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
21
Карлес Планас
ЛАЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
3
Адриано
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
8
Александр Сонг
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
12
Рафинья
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
Бенфика
1
Артур
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
4
Луизао
(К)
ЦЗ
2
Макси Перейра
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
18
Неманья Матич
ЦП
3
Нолито
ЦП
15
Ола Джон
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
9
Лима
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Джонатан
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Бенфика
13
Паулу Лопеш
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
33
Жардел
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
11
Бруно Сезар
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
7
Оскар Кардосо
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Пинто
5
Пуйоль
3
Адриано
33
Монтойя
21
Планас
8
Сонг
6
Роберто
6
Алькантара
37
Тельо
12
Рафинья
7
Вилья
4-3-3
1
Артур
2
Перейра
24
Гарай
4
Луизао
10
Мельгарехо
20
Гомеш
18
Матич
3
Нолито
9
Лима
19
Родриго
15
Джон
3
Адриано
3
Пике
3
Пике
3
Адриано
12
Рафинья
10
Месси
10
Месси
12
Рафинья
37
Тельо
10
Деулофеу
10
Деулофеу
37
Тельо
19
Родриго
34
Алмейда
34
Алмейда
19
Родриго
3
Нолито
11
Сезар
11
Сезар
3
Нолито
9
Лима
7
Кардосо
7
Кардосо
9
Лима
Остались в запасе
Барселона
Бенфика
26
Виктор Вальдес
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Джонатан
ЦП
Главный тренер
Тито Виланова
13
Паулу Лопеш
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
33
Жардел
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Джонатан
ЦП
Остались в запасе
13
Паулу Лопеш
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
33
Жардел
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
Главный тренер
Тито Виланова
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Барселона - Бенфика
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Помощники судьи:
Ким-Томас Хаглунн
Франк Андас
Дополнительные помощники:
Томми Шервен
Ким-Анри Йонсен
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 23:30 (прямая)
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