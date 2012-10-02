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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
БАТЭ - Бавария
БАТЭ - Бавария: обзор матча 02 октября 2012
БАТЭ
02.10.2012, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа F, 2 тур
3 : 1
Завершен
Бавария
23'
А. Павлов
78'
В. Родионов
90+4'
Р. Брессан
90+1'
Ф. Рибери
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Бавария
ГОЛ! 3:1!
Р. Брессан
Пас отдал
Д. Мозолевский
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
К. Писарро
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Ф. Рибери
Пас отдал
Д. Шакири
Замена
Д. Мозолевский
️️️️
В. Родионов
87'
Замена
Р. Брессан
️️️️
А. Павлов
84'
ГОЛ! 2:0!
В. Родионов
Пас отдал
Э. Олехнович
78'
77'
Замена
Б. Швайнштайгер
️️️️
Х. Бадштубер
75'
Замена
К. Писарро
️️️️
М. Манджукич
72'
Желтая карточка
Л. Густаво
Желтая карточка
М. Бордачев
70'
Замена
М. Сиваков
️️️️
Д. Лихтарович
66'
59'
Замена
Д. Шакири
️️️️
Х. Мартинес
58'
Желтая карточка
Данте
51'
Желтая карточка
Х. Бадштубер
ГОЛ! 1:0!
А. Павлов
Пас отдал
А. Володько
23'
Желтая карточка
А. Павлов
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
30
Андрей Горбунов
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
55
Марко Симич
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
8
Александр Володько
ЛП
2
Дмитрий Лихтарович
(К)
ЦП
11
Александр Глеб
АП
17
Александр Павлов
АП
23
Эдгар Олехнович
ПП
20
Виталий Родионов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
БАТЭ
30
Александр Гутор
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
5
Александр Юревич
ПЗ
2
Филипп Рудик
ЦП
88
Ренан Брессан
ЦП
19
Дмитрий Мозолевский
ЦФ
78
Роман Василюк
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
4-3-2-1
30
Горбунов
26
Бордачев
55
Симич
23
Поляков
24
Филипенко
8
Володько
2
Лихтарович
23
Олехнович
17
Павлов
11
Глеб
20
Родионов
4-2-1-1-2
1
Нойер
21
Лам
4
Данте
17
Боатенг
28
Бадштубер
14
Густаво
88
Мартинес
8
Кроос
7
Рибери
13
Мюллер
9
Манджукич
20
Родионов
19
Мозолевский
19
Мозолевский
20
Родионов
2
Лихтарович
3
Сиваков
3
Сиваков
2
Лихтарович
17
Павлов
88
Брессан
88
Брессан
17
Павлов
28
Бадштубер
31
Швайнштайгер
31
Швайнштайгер
28
Бадштубер
88
Мартинес
10
Шакири
10
Шакири
88
Мартинес
9
Манджукич
14
Писарро
14
Писарро
9
Манджукич
Остались в запасе
БАТЭ
Бавария
2
Филипп Рудик
ЦП
78
Роман Василюк
ЦФ
30
Александр Гутор
ВР
5
Александр Юревич
ПЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
2
Филипп Рудик
ЦП
78
Роман Василюк
ЦФ
30
Александр Гутор
ВР
5
Александр Юревич
ПЗ
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча БАТЭ - Бавария
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Александар Ставрев
(Скопье)
Помощники судьи:
Марьян Кировски
Деян Костадинов (оба Македония)
Стадион:
Динамо
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