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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Амкар (мол)
Спартак М (мол) - Амкар (мол): обзор матча 13 апреля 2013
Спартак М (мол)
13.04.2013, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
2 : 1
Завершен
Амкар (мол)
45'
А. Пуцко (П)
73'
А. Козлов
26'
Н. Карелис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Амкар (мол)
Замена
И. Хомуха
️️️️
А. Папикян
90'
Замена
П. Глоба
️️️️
К. Савичев
88'
Замена
А. Степанов
️️️️
А. Самсонов
85'
82'
Замена
В. Чухланцев
️️️️
П. Шувалов
79'
Замена
Э. Гагиты
️️️️
А. Панцырев
75'
Замена
Д. Зуев
️️️️
В. Алейников
Замена
А. Тимофеев
️️️️
А. Козлов
75'
ГОЛ! 2:1!
А. Козлов
73'
63'
Пенальти не реализован!
А. Панцырев
Красная карточка
С. Паршивлюк
62'
46'
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
Н. Карелис
46'
Замена
С. Матяш
️️️️
В. Гаглоев
Замена
А. Федчук
️️️️
В. Кротов
46'
Замена
А. Папикян
️️️️
И. Леонтьев
46'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Пуцко
45'
26'
ГОЛ! 0:1!
Н. Карелис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
16
Владислав Терешкин
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Василий Кульков
Амкар (мол)
57
Александр Селихов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
2
Илья Кричмар
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
36
Александр Панцырев
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
60
Павел Шувалов
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Спартак М (мол)
1
Антон Митрюшкин
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
94
Александр Степанов
ЦЗ
20
Агван Папикян
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
76
Павел Глоба
ЦП
10
Артем Федчук
ЦФ
Амкар (мол)
88
Владислав Федотов
ВР
94
Антон Сметанин
ЦЗ
77
Даниил Зуев
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
73
Эдгар Гагиты
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
3-2-3-1
16
Терешкин
2
Кутепов
92
Брызгалов
15
Пуцко
18
Паршивлюк
44
Фадеев
52
Леонтьев
8
Самсонов
7
Козлов
57
Кротов
4-1-2-1-2
57
Селихов
45
Придюк
2
Кричмар
25
Смирнов
30
Идову
38
Алейников
36
Панцырев
27
Гаглоев
7
Тюкалов
80
Карелис
60
Шувалов
52
Леонтьев
20
Папикян
20
Папикян
52
Леонтьев
Папикян
22
Хомуха
22
Хомуха
Папикян
8
Самсонов
94
Степанов
94
Степанов
8
Самсонов
4
Савичев
76
Глоба
76
Глоба
4
Савичев
7
Козлов
94
Тимофеев
94
Тимофеев
7
Козлов
57
Кротов
10
Федчук
10
Федчук
57
Кротов
38
Алейников
77
Зуев
77
Зуев
38
Алейников
36
Панцырев
73
Гагиты
73
Гагиты
36
Панцырев
60
Шувалов
96
Чухланцев
96
Чухланцев
60
Шувалов
80
Карелис
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
80
Карелис
27
Гаглоев
10
Матяш
10
Матяш
27
Гаглоев
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Амкар (мол)
1
Антон Митрюшкин
ВР
Главный тренер
Василий Кульков
94
Антон Сметанин
ЦЗ
88
Владислав Федотов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
Остались в запасе
94
Антон Сметанин
ЦЗ
88
Владислав Федотов
ВР
Главный тренер
Василий Кульков
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Спартак М (мол) - Амкар (мол)
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
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Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
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Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
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Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
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Амкар (мол)
1 : 0
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Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
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28.04.2018
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Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
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Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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