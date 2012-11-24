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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Динамо (мол)
Спартак М (мол) - Динамо (мол): обзор матча 24 ноября 2012
Спартак М (мол)
24.11.2012, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
2 : 1
Завершен
Динамо (мол)
23'
И. Кутепов
40'
Д. Каюмов
35'
П. Соломатин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Динамо (мол)
89'
Замена
Г. Морозов
️️️️
Д. Живоглядов
86'
Замена
А. Ташаев
️️️️
П. Соломатин
85'
Желтая карточка
А. Ильин
84'
Замена
Д. Отставнов
️️️️
В. Комисов
81'
Замена
М. Жабкин
️️️️
П. Нехайчик
Замена
Д. Давыдов
️️️️
В. Обухов
79'
78'
Замена
И. Горбунов
️️️️
Р. Еремеев
Замена
А. Святов
️️️️
К. Савичев
66'
Замена
В. Кротов
️️️️
А. Козлов
64'
Замена
И. Леонтьев
️️️️
Д. Каюмов
57'
ГОЛ! 2:1!
Д. Каюмов
40'
35'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Соломатин
27'
Желтая карточка
Р. Еремеев
ГОЛ! 1:0!
И. Кутепов
23'
12'
Желтая карточка
П. Нехайчик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
42
Сергей Чернышук
ВР
94
Александр Степанов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
7
Александр Козлов
ПП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
13
Роман Еремеев
ЦП
17
Виталий Комисов
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Спартак М (мол)
32
Иван Коновалов
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
47
Андрей Святов
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
88
Александр Ташаев
ПВ
99
Михаил Жабкин
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
3-3-2-1-1
42
Чернышук
94
Степанов
15
Пуцко
2
Кутепов
4
Савичев
94
Тимофеев
44
Фадеев
8
Махмудов
7
Козлов
7
Каюмов
13
Обухов
4-4-2
54
Генералов
27
Живоглядов
5
Сергеев
44
Рыков
32
Терехов
13
Еремеев
17
Комисов
35
Ильин
33
Нехайчик
31
Соломатин
11
Панюков
7
Козлов
57
Кротов
57
Кротов
7
Козлов
4
Савичев
47
Святов
47
Святов
4
Савичев
7
Каюмов
52
Леонтьев
52
Леонтьев
7
Каюмов
13
Обухов
88
Давыдов
88
Давыдов
13
Обухов
27
Живоглядов
18
Морозов
18
Морозов
27
Живоглядов
33
Нехайчик
99
Жабкин
99
Жабкин
33
Нехайчик
13
Еремеев
17
Горбунов
17
Горбунов
13
Еремеев
31
Соломатин
88
Ташаев
88
Ташаев
31
Соломатин
17
Комисов
26
Отставнов
26
Отставнов
17
Комисов
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Динамо (мол)
32
Иван Коновалов
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
5
Павел Евсеев
ЦЗ
31
Игорь Лещук
ВР
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
Остались в запасе
5
Павел Евсеев
ЦЗ
31
Игорь Лещук
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Спартак М (мол) - Динамо (мол)
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
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0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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