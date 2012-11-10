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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Краснодар (мол)
Спартак М (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 10 ноября 2012
Спартак М (мол)
10.11.2012, суббота, 12:30
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
4 : 1
Завершен
Краснодар (мол)
5'
В. Обухов
54'
Д. Давыдов
60'
Д. Давыдов
79'
Д. Каюмов
11'
Х. Аппаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Краснодар (мол)
Замена
Д. Кутин
️️️️
А. Пуцко
90'
89'
Желтая карточка
Х. Ахриев
Замена
А. Самсонов
️️️️
В. Кротов
87'
81'
Замена
П. Марушко
️️️️
Н. Чхапелия
Замена
А. Святов
️️️️
К. Савичев
81'
Желтая карточка
Н. Фадеев
80'
ГОЛ! 4:1!
Д. Каюмов
79'
Желтая карточка
Д. Давыдов
70'
Замена
В. Зубарев
️️️️
И. Леонтьев
69'
66'
Замена
М. Ермаков
️️️️
К. Морозов
ГОЛ! 3:1!
Д. Давыдов
Пас отдал
Д. Каюмов
60'
56'
Замена
Е. Андриенко
️️️️
М. Серегин
ГОЛ! 2:1!
Д. Давыдов
54'
46'
Замена
С. Кисляк
️️️️
Н. Марков
46'
Замена
А. Лузин
️️️️
И. Ламбарский
Замена
Д. Давыдов
️️️️
А. Козлов
32'
Замена
Д. Каюмов
️️️️
В. Обухов
32'
11'
ГОЛ! 1:1!
Х. Аппаев
ГОЛ! 1:0!
В. Обухов
Пас отдал
А. Козлов
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
42
Сергей Чернышук
ВР
94
Александр Степанов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
7
Александр Козлов
ПП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Краснодар (мол)
77
Нукри Ревишвили
ВР
67
Олег Михайлов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
45
Марат Гарипов
ЦП
21
Хасан Ахриев
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
15
Максим Серегин
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Зоран Тешович
Спартак М (мол)
32
Иван Коновалов
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
47
Андрей Святов
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Краснодар (мол)
45
Всеволод Ермаков
ВР
37
Александр Лузин
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
41
Евгений Андриенко
ЦП
59
Максим Ермаков
ЦП
72
Алексей Майер
ЦП
53
Павел Марушко
ЦФ
3-3-2-1-1
42
Чернышук
94
Степанов
2
Кутепов
15
Пуцко
4
Савичев
94
Тимофеев
44
Фадеев
52
Леонтьев
7
Козлов
57
Кротов
13
Обухов
2-1-4-1-2
77
Ревишвили
13
Марков
67
Михайлов
5
Морозов
45
Гарипов
21
Ахриев
19
Ламбарский
7
Чхапелия
21
Ерохин
14
Аппаев
15
Серегин
4
Савичев
47
Святов
47
Святов
4
Савичев
15
Пуцко
5
Кутин
5
Кутин
15
Пуцко
52
Леонтьев
60
Зубарев
60
Зубарев
52
Леонтьев
57
Кротов
8
Самсонов
8
Самсонов
57
Кротов
13
Обухов
7
Каюмов
7
Каюмов
13
Обухов
7
Козлов
88
Давыдов
88
Давыдов
7
Козлов
19
Ламбарский
37
Лузин
37
Лузин
19
Ламбарский
15
Серегин
41
Андриенко
41
Андриенко
15
Серегин
5
Морозов
59
Ермаков
59
Ермаков
5
Морозов
7
Чхапелия
53
Марушко
53
Марушко
7
Чхапелия
13
Марков
15
Кисляк
15
Кисляк
13
Марков
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Краснодар (мол)
32
Иван Коновалов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
72
Алексей Майер
ЦП
45
Всеволод Ермаков
ВР
Главный тренер
Зоран Тешович
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
Остались в запасе
72
Алексей Майер
ЦП
45
Всеволод Ермаков
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Зоран Тешович
Статистика матча Спартак М (мол) - Краснодар (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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