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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Ахмат (мол)
Зенит (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 13 сентября 2012
Зенит (мол)
13.09.2012, четверг, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
0 : 1
Завершен
Ахмат (мол)
90+2'
А. Павленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Ахмат (мол)
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
А. Павленко
90'
+1
Желтая карточка
М. Боршаев
Желтая карточка
Е. Марков
77'
65'
Замена
Б. Усманов
️️️️
С. Мурихин
Замена
П. Киреенко
️️️️
О. Вербицкас
62'
Желтая карточка
А. Евсеев
57'
Замена
В. Ефимов
️️️️
Д. Ящук
53'
52'
Замена
А. Муслуев
️️️️
Ш. Ашаханов
Замена
Е. Марков
️️️️
А. Евсеев
52'
46'
Замена
С. Джанаев
️️️️
А. Межиев
43'
Желтая карточка
А. Межиев
27'
Желтая карточка
Р. Мутошвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
30
Антон Цветков
ВР
75
Степан Ребенко
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
91
Данила Ящук
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Ахмат (мол)
12
Арби Межиев
ВР
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
36
Магомед Адаев
ЦЗ
97
Шейх-Магомед Тагиров
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
61
Магомед Боршаев
ЦП
50
Шамиль Ашаханов
ЦП
73
Руслани Мутошвили
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
23
Алексей Каюков
ЦП
10
Артем Симонян
АП
98
Владислав Ефимов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Ахмат (мол)
35
Сослан Джанаев
ВР
20
Бекхан Усманов
ЦП
65
Арби Муслуев
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
3-5-2
30
Цветков
75
Ребенко
58
Зуев
78
Чистяков
28
Могилевец
5
Зинков
88
Богаев
22
Вербицкас
22
Иванов
94
Евсеев
91
Ящук
4-5-1
12
Межиев
36
Адаев
97
Тагиров
4
Тагилов
44
Кадиев
61
Боршаев
50
Ашаханов
73
Мутошвили
8
Павленко
33
Мурихин
10
Кадыров
91
Ящук
98
Ефимов
98
Ефимов
91
Ящук
22
Вербицкас
13
Киреенко
13
Киреенко
22
Вербицкас
94
Евсеев
20
Марков
20
Марков
94
Евсеев
50
Ашаханов
65
Муслуев
65
Муслуев
50
Ашаханов
33
Мурихин
20
Усманов
20
Усманов
33
Мурихин
12
Межиев
35
Джанаев
35
Джанаев
12
Межиев
Остались в запасе
Зенит (мол)
Ахмат (мол)
23
Алексей Каюков
ЦП
10
Артем Симонян
АП
88
Максим Рудаков
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
Остались в запасе
23
Алексей Каюков
ЦП
10
Артем Симонян
АП
88
Максим Рудаков
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
Остались в запасе
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Иса Байтиев
Статистика матча Зенит (мол) - Ахмат (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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