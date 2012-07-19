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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Анжи - Гонвед
Анжи - Гонвед: обзор матча 19 июля 2012
Анжи
19.07.2012, четверг, 19:00
Лига Европы, 2 раунд
1 : 0
Ответный матч – 4 : 0
Завершен
Гонвед
22'
Жусилей
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Гонвед
Желтая карточка
К. Самба
90'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Л. Траоре
83'
82'
Замена
Д. Дрисса
️️️️
Г. Иваншич
Замена
Р. Тагирбеков
️️️️
Ю. Жирков
77'
Замена
Ш. Лахиялов
️️️️
О. Шатов
70'
61'
Замена
Б. Вечеи
️️️️
П. Хиди
56'
Замена
Р. Вернеш
️️️️
С. Диаби
Желтая карточка
Ю. Жирков
43'
ГОЛ! 1:0!
Жусилей
Пас отдал
О. Шатов
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛП
8
Жусилей
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ПП
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Гонвед
71
Саболч Кеменеш
(К)
ВР
25
Иван Ловрич
ЛЗ
4
Александар Игньятович
ЦЗ
14
Андраш Дебрецени
ЦЗ
15
Марко Видович
ПЗ
20
Геллерт Иваншич
ЛП
22
Сулейман Диаби
ЛВ
90
Маршал Джонсон
ЦП
26
Патрик Хиди
ПП
27
Эрве Чами
ПВ
9
Гергели Дельцег
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
8
Георгий Габулов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Гонвед
31
Мартон Цуци
ВР
36
Барат Ботонд
ЦЗ
5
Балинт Вечеи
ЦП
24
Диарра Дрисса
АП
70
Милан Фоддьеш
ПП
7
Ричард Вернеш
ЛФ
32
Ричард Цар
ЦФ
4-4-2
30
Габулов
18
Жирков
4
Самба
30
Карлос
43
Логашов
27
Шатов
8
Жусилей
10
Ахмедов
11
Буссуфа
90
Траоре
9
Это'О
4-3-2-1
71
Кеменеш
15
Видович
4
Игньятович
14
Дебрецени
25
Ловрич
26
Хиди
90
Джонсон
20
Иваншич
27
Чами
22
Диаби
9
Дельцег
18
Жирков
13
Тагирбеков
13
Тагирбеков
18
Жирков
27
Шатов
13
Лахиялов
13
Лахиялов
27
Шатов
90
Траоре
90
Смолов
90
Смолов
90
Траоре
26
Хиди
5
Вечеи
5
Вечеи
26
Хиди
20
Иваншич
24
Дрисса
24
Дрисса
20
Иваншич
22
Диаби
7
Вернеш
7
Вернеш
22
Диаби
Остались в запасе
Анжи
Гонвед
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
8
Георгий Габулов
ЦП
31
Мартон Цуци
ВР
36
Барат Ботонд
ЦЗ
32
Ричард Цар
ЦФ
70
Милан Фоддьеш
ПП
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
8
Георгий Габулов
ЦП
Остались в запасе
31
Мартон Цуци
ВР
36
Барат Ботонд
ЦЗ
32
Ричард Цар
ЦФ
70
Милан Фоддьеш
ПП
Статистика матча Анжи - Гонвед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
- : -
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
МТК
2 : 2
07.11.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Гонвед
1 : 0
31.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Ньиредьхаза
0 : 1
17.10.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
Гонвед
1 : 1
11.10.2026
Уйпешт
Информация о матче
Главный судья:
Алон Йефет
(Нетанья)
Помощники судьи:
Нисан Давиди
Данни Красиков (оба Израиль)
Стадион:
Сатурн
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:55 (прямая) "Спорт 1" 18:55 (прямая)
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