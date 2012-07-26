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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гонвед - Анжи
Гонвед - Анжи: обзор матча 26 июля 2012
Гонвед
26.07.2012, четверг, 20:30
Лига Европы, 2 раунд
0 : 4
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Анжи
7'
С. Это'О
53'
Л. Траоре
68'
О. Шатов
81'
С. Это'О
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гонвед - Анжи
81'
ГОЛ! 0:4!
С. Это'О
74'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Л. Траоре
Замена
Д. Дрисса
️️️️
Г. Иваншич
70'
68'
ГОЛ! 0:3!
О. Шатов
Пас отдал
С. Это'О
66'
Замена
Г. Габулов
️️️️
К. Самба
Замена
М. Фоддьеш
️️️️
П. Хиди
58'
Желтая карточка
И. Ловрич
56'
Красная карточка
Р. Вернеш
55'
54'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
М. Буссуфа
53'
ГОЛ! 0:2!
Л. Траоре
Пас отдал
М. Буссуфа
Замена
С. Диаби
️️️️
Г. Дельцег
46'
13'
Желтая карточка
Ж. Карлос
8'
Желтая карточка
Р. Тагирбеков
7'
ГОЛ! 0:1!
С. Это'О
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гонвед
71
Саболч Кеменеш
ВР
15
Марко Видович
ЛЗ
4
Александар Игньятович
ЦЗ
14
Андраш Дебрецени
ЦЗ
25
Иван Ловрич
ПЗ
26
Патрик Хиди
ЛП
90
Маршал Джонсон
ЦП
20
Геллерт Иваншич
ПП
7
Ричард Вернеш
ЛФ
9
Гергели Дельцег
ЦФ
27
Эрве Чами
РФ
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
30
Жоао Карлос
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
8
Жусилей
ЛП
10
Одил Ахмедов
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
90
Ласина Траоре
АП
11
Мубарак Буссуфа
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Гонвед
31
Мартон Цуци
ВР
36
Барат Ботонд
ЦЗ
5
Балинт Вечеи
ЦП
24
Диарра Дрисса
АП
70
Милан Фоддьеш
ПП
32
Ричард Цар
ЦФ
22
Сулейман Диаби
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
8
Георгий Габулов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
4-3-3
71
Кеменеш
15
Видович
4
Игньятович
14
Дебрецени
25
Ловрич
26
Хиди
90
Джонсон
20
Иваншич
7
Вернеш
9
Дельцег
27
Чами
4-4-1-1
30
Габулов
43
Логашов
4
Самба
13
Тагирбеков
30
Карлос
11
Буссуфа
10
Ахмедов
27
Шатов
8
Жусилей
90
Траоре
9
Это'О
20
Иваншич
24
Дрисса
24
Дрисса
20
Иваншич
26
Хиди
70
Фоддьеш
70
Фоддьеш
26
Хиди
9
Дельцег
22
Диаби
22
Диаби
9
Дельцег
11
Буссуфа
18
Жирков
18
Жирков
11
Буссуфа
4
Самба
8
Габулов
8
Габулов
4
Самба
90
Траоре
90
Смолов
90
Смолов
90
Траоре
Остались в запасе
Гонвед
Анжи
36
Барат Ботонд
ЦЗ
5
Балинт Вечеи
ЦП
31
Мартон Цуци
ВР
32
Ричард Цар
ЦФ
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
Остались в запасе
36
Барат Ботонд
ЦЗ
5
Балинт Вечеи
ЦП
31
Мартон Цуци
ВР
32
Ричард Цар
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
Статистика матча Гонвед - Анжи
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
- : -
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
МТК
2 : 2
07.11.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Гонвед
1 : 0
31.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Ньиредьхаза
0 : 1
17.10.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
Гонвед
1 : 1
11.10.2026
Уйпешт
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
"Россия 2" 20:25 (прямая) "Спорт 1" 20:25 (прямая)
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