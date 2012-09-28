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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Днепр
Шахтер - Днепр: обзор матча 28 сентября 2012
Шахтер
28.09.2012, пятница, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Днепр
19'
Г. Мхитарян
80'
Д. Срна
9'
Р. Ротань
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Днепр
88'
Желтая карточка
Я. Лаштувка
Вторая желтая
Т. Степаненко
88'
86'
Желтая карточка
Р. Ротань
Замена
Эдуардо
️️️️
Виллиан
82'
ГОЛ! 2:1!
Д. Срна
Пас отдал
Виллиан
80'
79'
Желтая карточка
Д. Канкава
74'
Замена
Д. Канкава
️️️️
Е. Коноплянка
Замена
М. Девич
️️️️
Л. Адриано
73'
64'
Замена
М. Одибе
️️️️
Матеус
62'
Замена
А. Федецкий
️️️️
Е. Селезнев
Пенальти не реализован!
Л. Адриано
61'
60'
Вторая желтая
Е. Чеберячко
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Илсиньо
54'
Пенальти не реализован!
Фернандиньо
47'
46'
Желтая карточка
Е. Чеберячко
Желтая карточка
Т. Степаненко
37'
ГОЛ! 1:1!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Виллиан
19'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
13'
9'
ГОЛ! 0:1!
Р. Ротань
Пас отдал
Е. Коноплянка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
77
Илсиньо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Иван Стринич
ЛЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
11
Евгений Селезнев
АП
20
Жулиано
АП
99
Матеус
ПВ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
19
Алексей Гай
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
9
Эдуардо
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
20
Майкл Одибе
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
23
Джаба Канкава
ЦП
88
Александр Алиев
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Пятов
15
Рац
50
Кучер
44
Ракицкий
33
Срна
27
Степаненко
22
Мхитарян
5
Фернандиньо
10
Виллиан
77
Илсиньо
4
Адриано
4-1-3-2
27
Лаштувка
5
Мандзюк
3
Мазух
14
Чеберячко
23
Стринич
29
Ротань
99
Матеус
20
Жулиано
22
Коноплянка
10
Зозуля
11
Селезнев
77
Илсиньо
11
Тейшейра
11
Тейшейра
77
Илсиньо
10
Виллиан
9
Эдуардо
9
Эдуардо
10
Виллиан
4
Адриано
32
Девич
32
Девич
4
Адриано
99
Матеус
20
Одибе
20
Одибе
99
Матеус
11
Селезнев
44
Федецкий
44
Федецкий
11
Селезнев
22
Коноплянка
23
Канкава
23
Канкава
22
Коноплянка
Остались в запасе
Шахтер
Днепр
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
19
Алексей Гай
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
16
Денис Шелихов
ВР
88
Александр Алиев
АП
16
Денис Олейник
ЛВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
19
Алексей Гай
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
88
Александр Алиев
АП
16
Денис Олейник
ЛВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Шахтер - Днепр
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Стадион:
Донбасс-Арена
Где смотреть матч:
"Футбол" 20:30 (прямая)
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