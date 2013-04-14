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Спартак - Амкар-Пермь
Спартак - Амкар-Пермь: обзор матча 14 апреля 2013
Спартак
14.04.2013, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
20'
П. Яковлев
68'
Ю. Мовсисян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Амкар-Пермь
Замена
К. Чельстрем
️️️️
Кариока
84'
Желтая карточка
Ари
82'
82'
Замена
И. Пикущак
️️️️
Н. Бурмистров
Желтая карточка
С. Боккетти
80'
Замена
М. Уорис
️️️️
Ю. Мовсисян
79'
69'
Замена
В. Камеш
️️️️
Г. Пеев
ГОЛ! 2:0!
Ю. Мовсисян
Пас отдал
Д. Комбаров
68'
Замена
Д. Каюмов
️️️️
Э. МакГиди
66'
63'
Замена
М. Якубко
️️️️
Благо
46'
Желтая карточка
Д. Белоруков
ГОЛ! 1:0!
П. Яковлев
Пас отдал
М. Сухи
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
31
Андрей Дикань
(К)
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
5
Огнен Вукоевич
ОП
5
Кариока
ОП
91
Павел Яковлев
ПВ
39
Ари
ЦФ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
18
Александр Коломейцев
ОП
14
Константин Васильев
ОП
40
Благо
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Георги Пеев
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
4
Ким Чельстрем
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
33
Владимирс Камеш
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
26
Мартин Якубко
ЦФ
4-2-2-2
31
Дикань
23
Комбаров
16
Боккетти
17
Сухи
34
Макеев
5
Вукоевич
5
Кариока
46
МакГиди
91
Яковлев
14
Мовсисян
39
Ари
4-2-3-1
1
Герус
14
Сираков
21
Белоруков
13
Семенов
3
Мияилович
18
Коломейцев
14
Васильев
7
Пеев
40
Благо
18
Бурмистров
99
Канунников
5
Кариока
4
Чельстрем
4
Чельстрем
5
Кариока
46
МакГиди
7
Каюмов
7
Каюмов
46
МакГиди
14
Мовсисян
20
Уорис
20
Уорис
14
Мовсисян
7
Пеев
33
Камеш
33
Камеш
7
Пеев
18
Бурмистров
10
Пикущак
10
Пикущак
18
Бурмистров
40
Благо
26
Якубко
26
Якубко
40
Благо
Остались в запасе
Спартак
Амкар-Пермь
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
42
Сергей Нарубин
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
13
Митар Новакович
ЦП
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
13
Митар Новакович
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Спартак - Амкар-Пермь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Алексей Лебедев (Санкт-Петербург)
Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:10 (прямая)
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