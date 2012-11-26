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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Анжи
Амкар-Пермь - Анжи: обзор матча 26 ноября 2012
Амкар-Пермь
26.11.2012, понедельник, 15:30
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Анжи
26'
А. Семенов
28'
О. Ахмедов
90+2'
О. Шатов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Анжи
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
О. Шатов
Пас отдал
Ю. Жирков
84'
Замена
О. Шатов
️️️️
М. Карсела-Гонсалес
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
М. Блажич
76'
Замена
С. Матяш
️️️️
Н. Карелис
71'
69'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
О. Ахмедов
69'
Замена
М. Буссуфа
️️️️
Н. Бурмистров
28'
ГОЛ! 1:1!
О. Ахмедов
Пас отдал
Ш. Лахиялов
ГОЛ! 1:0!
А. Семенов
Пас отдал
Д. Нийхолт
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
25
Михаил Смирнов
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
13
Митар Новакович
ЦЗ
14
Захари Сираков
(К)
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
18
Александр Коломейцев
ОП
14
Константин Васильев
ЦП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
32
Марко Блажич
ПП
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Николай Трубачев
Анжи
30
Владимир Габулов
(К)
ВР
43
Арсений Логашов
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
8
Жусилей
ОП
10
Одил Ахмедов
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
7
Георги Пеев
ПП
10
Станислав Матяш
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
8
Георгий Габулов
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-1-4-1
1
Герус
25
Смирнов
13
Семенов
13
Новакович
14
Сираков
18
Коломейцев
28
Гришин
14
Васильев
32
Нийхолт
32
Блажич
80
Карелис
4-1-3-1-1
30
Габулов
7
Агаларов
3
Гаджибеков
30
Карлос
43
Логашов
8
Жусилей
16
Карсела-Гонсалес
10
Ахмедов
13
Лахиялов
18
Бурмистров
90
Траоре
32
Блажич
7
Тюкалов
7
Тюкалов
32
Блажич
80
Карелис
10
Матяш
10
Матяш
80
Карелис
10
Ахмедов
18
Жирков
18
Жирков
10
Ахмедов
18
Бурмистров
11
Буссуфа
11
Буссуфа
18
Бурмистров
16
Карсела-Гонсалес
27
Шатов
27
Шатов
16
Карсела-Гонсалес
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Анжи
42
Сергей Нарубин
ВР
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
Главный тренер
Николай Трубачев
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
8
Георгий Габулов
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
8
Георгий Габулов
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Николай Трубачев
Статистика матча Амкар-Пермь - Анжи
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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4 : 1
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3 : 0
10.10.2026
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1 : 2
03.10.2026
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0 : 1
26.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:15 (прямая)
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