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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Анжи
Динамо - Анжи: обзор матча 07 октября 2012
Динамо
07.10.2012, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Анжи
76'
Ю. Жирков
87'
С. Это'О
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Анжи
90'
+2
Замена
Г. Габулов
️️️️
Л. Диарра
87'
ГОЛ! 0:2!
С. Это'О
Пас отдал
М. Карсела-Гонсалес
Замена
З. Мисимович
️️️️
А. Юсупов
86'
Желтая карточка
В. Рыков
82'
76'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Жирков
Пас отдал
М. Карсела-Гонсалес
73'
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
Ф. Смолов
Желтая карточка
А. Юсупов
58'
Замена
Н. Чичерин
️️️️
К. Нобоа
56'
Красная карточка
Г. Шильденфельд
52'
Замена
И. Семшов
️️️️
А. Сапета
46'
13'
Желтая карточка
К. Агаларов
9'
Красная карточка
Ж. Карлос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
23
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ПЗ
89
Якоб Яншер
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
10
Балаж Джуджак
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛП
8
Жусилей
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
17
Отман Баккал
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
Анжи
1
Мехти Дженетов
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
8
Георгий Габулов
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
4-5-1
1
Шунин
13
Гранат
6
Фернандес
23
Шильденфельд
44
Рыков
89
Яншер
41
Сапета
4
Юсупов
16
Нобоа
10
Джуджак
9
Кокорин
4-4-2
30
Габулов
7
Агаларов
30
Карлос
4
Самба
18
Жирков
11
Буссуфа
8
Жусилей
19
Диарра
27
Шатов
9
Это'О
90
Смолов
16
Нобоа
4
Чичерин
4
Чичерин
16
Нобоа
41
Сапета
20
Семшов
20
Семшов
41
Сапета
4
Юсупов
8
Мисимович
8
Мисимович
4
Юсупов
19
Диарра
8
Габулов
8
Габулов
19
Диарра
90
Смолов
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
90
Смолов
Остались в запасе
Динамо
Анжи
21
Роман Березовский
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
17
Отман Баккал
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
Главный тренер
Дан Петреску
1
Мехти Дженетов
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
17
Отман Баккал
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
Остались в запасе
1
Мехти Дженетов
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Динамо - Анжи
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш Футбол" 13:00 (прямая) "НТВ" 13:20 (прямая)
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