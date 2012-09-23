Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Кубань (ЛФЛ)
Рубин - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 23 сентября 2012
Рубин
23.09.2012, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
45+1'
С. Боккетти
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Кубань (ЛФЛ)
87'
Желтая карточка
Р. Бугаев
Замена
П. Орбаис
️️️️
А. Рязанцев
79'
72'
Замена
А. Озбилиз
️️️️
М. Пиццелли
Замена
Г. Карадениз
️️️️
Р. Еременко
63'
54'
Желтая карточка
И. Попов
46'
Замена
Зелао
️️️️
А. Фидлер
46'
Замена
И. Попов
️️️️
Д. Цораев
ГОЛ! 1:0!
С. Боккетти
45'
+1
Красная карточка
Г. Торе
38'
34'
Красная карточка
А. Деальберт
Травма
Р. Шаронов
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
30
Гекхан Торе
ЛП
5
Иван Маркано
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
8
Роман Бугаев
ПЗ
10
Артем Фидлер
ОП
55
Владислав Кулик
ОП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Рубин
80
Алиреза Хагиги
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
11
Алан Касаев
ЛП
6
Пабло Орбаис
ОП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
26
Зелао
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
23
Арас Озбилиз
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
4-1-4-1
1
Рыжиков
16
Боккетти
76
Шаронов
44
Навас
23
Кузьмин
5
Маркано
30
Торе
26
Еременко
10
Натхо
7
Рязанцев
23
Рондон
4-2-2-1-1
31
Беленов
8
Бугаев
5
Деальберт
5
Армаш
5
Лоло
10
Фидлер
55
Кулик
6
Цораев
9
Пиццелли
11
Ионов
6
Бальде
26
Еременко
61
Карадениз
61
Карадениз
26
Еременко
7
Рязанцев
6
Орбаис
6
Орбаис
7
Рязанцев
10
Фидлер
26
Зелао
26
Зелао
10
Фидлер
9
Пиццелли
23
Озбилиз
23
Озбилиз
9
Пиццелли
6
Цораев
71
Попов
71
Попов
6
Цораев
Остались в запасе
Рубин
Кубань (ЛФЛ)
80
Алиреза Хагиги
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
85
Богдан Карюкин
ВР
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
Остались в запасе
80
Алиреза Хагиги
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Рубин - Кубань (ЛФЛ)
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
Новости команд
Все
Рубин
Кубань (ЛФЛ)
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
11 ноября
2
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Рубин» забил «Локомотиву» после пропущенного судьей удаления
7 ноября
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
6 ноября
4
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
11 ноября
2
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Рубин» забил «Локомотиву» после пропущенного судьей удаления
7 ноября
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
6 ноября
4
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+