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Расписание матчей
Шахтер - Металлург
Шахтер - Металлург: обзор матча 10 июля 2012
Шахтер
10.07.2012, вторник, 22:00
Суперкубок Украины
2 : 0
Завершен
Металлург
5'
Л. Адриано
35'
Д. Коста
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Шахтер - Металлург
Травма
Илсиньо
90'
+2
Желтая карточка
М. Девич
85'
85'
Вторая желтая
А. Воловик
82'
Желтая карточка
В. Чечер
81'
Замена
В. Иванко
️️️️
В. Димитров
Замена
М. Девич
️️️️
А. Тейшейра
78'
70'
Желтая карточка
А. Воловик
66'
Замена
В. Прийма
️️️️
Д. Лазич
Замена
Илсиньо
️️️️
Д. Коста
65'
Замена
Эдуардо
️️️️
Л. Адриано
65'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
63'
Желтая карточка
Т. Степаненко
61'
46'
Замена
Данило
️️️️
В. Чечер
ГОЛ! 2:0!
Д. Коста
Пас отдал
Фернандиньо
35'
27'
Травма
Соарес
ГОЛ! 1:0!
Л. Адриано
Пас отдал
Д. Срна
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
11
Алекс Тейшейра
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
84
Денис Голайдо
ЛЗ
44
Вячеслав Чечер
(К)
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
6
Николай Морозюк
ПЗ
17
Соарес
ЛВ
10
Джордже Лазич
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
18
Велизар Димитров
ПВ
8
Геворг Казарян
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Шахтер
30
Никита Шевченко
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
77
Илсиньо
ПВ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
43
Павел Грищенко
ЦП
90
Данило
ЦП
17
Артак Едигарян
ЦП
19
Виталий Иванко
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Пятов
15
Рац
50
Кучер
44
Ракицкий
33
Срна
27
Степаненко
22
Мхитарян
5
Фернандиньо
11
Тейшейра
11
Коста
4
Адриано
4-2-3-1
13
Бандура
6
Морозюк
44
Чечер
4
Воловик
84
Голайдо
10
Лазич
8
Нельсон
18
Димитров
13
Макридис
17
Соарес
8
Казарян
11
Коста
77
Илсиньо
77
Илсиньо
11
Коста
4
Адриано
9
Эдуардо
9
Эдуардо
4
Адриано
11
Тейшейра
32
Девич
32
Девич
11
Тейшейра
10
Лазич
4
Прийма
4
Прийма
10
Лазич
44
Чечер
90
Данило
90
Данило
44
Чечер
18
Димитров
19
Иванко
19
Иванко
18
Димитров
Остались в запасе
Шахтер
Металлург
30
Никита Шевченко
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
43
Павел Грищенко
ЦП
10
Дмитрий Воробьев
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
17
Артак Едигарян
ЦП
Главный тренер
Владимир Пятенко
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Остались в запасе
43
Павел Грищенко
ЦП
10
Дмитрий Воробьев
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
17
Артак Едигарян
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Владимир Пятенко
Статистика матча Шахтер - Металлург
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Абдула
(Харьков)
Стадион:
Авангард
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