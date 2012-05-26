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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Сербия - Испания
Сербия - Испания: обзор матча 26 мая 2012
Сербия
26.05.2012, суббота, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Испания
64'
Адриан
74'
С. Касорла (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Сербия - Испания
87'
Желтая карточка
А. Домингес
Замена
С. Щепович
️️️️
Д. Лекич
77'
Замена
З. Тошич
️️️️
А. Льяич
77'
74'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Касорла
70'
Замена
Х. Гарсия
️️️️
Бруно
67'
Желтая карточка
Хуанфран
Замена
Л. Фейса
️️️️
А. Игньевски
65'
Замена
Б. Янкович
️️️️
А. Джуричич
65'
Замена
Н. Матич
️️️️
И. Радованович
65'
65'
Замена
Н. Монреаль
️️️️
Ж. Альба
64'
ГОЛ! 0:1!
Адриан
Пас отдал
Х. Навас
46'
Замена
А. Домингес
️️️️
С. Рамос
46'
Замена
Б. Эчебаррия
️️️️
Х. Алонсо
46'
Замена
Д. Сильва
️️️️
А. Негредо
46'
Замена
Адриан
️️️️
Р. Сольдадо
Желтая карточка
А. Коларов
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
23
Дамир Кахриман
ВР
23
Анджелко Джуричич
ВР
3
Душко Тошич
ЛЗ
6
Бранислав Иванович
(К)
ЦЗ
0
Невен Суботич
ЦЗ
0
Душан Баста
ПЗ
4
Александар Коларов
ЛВ
0
Иван Радованович
ОП
19
Александар Игньевски
ЦП
22
Адем Льяич
АП
0
Деян Лекич
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Испания
1
Икер Касильяс
(К)
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
16
Хуанфран
ПЗ
20
Санти Касорла
ЛП
14
Хаби Алонсо
ЦП
19
Бруно
ЦП
9
Альваро Негредо
ЦФ
19
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Сербия
23
Зелько Бркич
ВР
0
Никола Мияилович
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Слободан Райкович
ЦЗ
22
Иван Обрадович
ЦЗ
21
Неманья Матич
ОП
15
Любомир Фейса
ЦП
7
Зоран Тошич
ПВ
0
Бошко Янкович
ЦФ
0
Стефан Щепович
ЦФ
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
4
Хави Гарсия
ОП
13
Беньят Эчебаррия
ЦП
22
Иско
АП
21
Давид Сильва
АП
16
Адриан
ЦФ
4-1-1-2-1
23
Кахриман
3
Тошич
6
Иванович
0
Суботич
0
Баста
0
Радованович
19
Игньевски
4
Коларов
22
Льяич
0
Лекич
3-2-3-2
1
Касильяс
22
Навас
15
Рамос
2
Альбиоль
16
Хуанфран
18
Альба
14
Алонсо
19
Бруно
20
Касорла
19
Сольдадо
9
Негредо
0
Радованович
21
Матич
21
Матич
0
Радованович
19
Игньевски
15
Фейса
15
Фейса
19
Игньевски
22
Льяич
7
Тошич
7
Тошич
22
Льяич
23
Джуричич
0
Янкович
0
Янкович
23
Джуричич
0
Лекич
0
Щепович
0
Щепович
0
Лекич
18
Альба
16
Монреаль
16
Монреаль
18
Альба
15
Рамос
18
Домингес
18
Домингес
15
Рамос
19
Бруно
4
Хави Гарсия
4
Хави Гарсия
19
Бруно
14
Алонсо
13
Эчебаррия
13
Эчебаррия
14
Алонсо
9
Негредо
21
Сильва
21
Сильва
9
Негредо
19
Сольдадо
16
Адриан
16
Адриан
19
Сольдадо
Остались в запасе
Сербия
Испания
23
Зелько Бркич
ВР
0
Никола Мияилович
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Слободан Райкович
ЦЗ
22
Иван Обрадович
ЦЗ
Главный тренер
Синиша Михайлович
1
Давид Де Хеа
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
22
Иско
АП
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Остались в запасе
23
Зелько Бркич
ВР
0
Никола Мияилович
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Слободан Райкович
ЦЗ
22
Иван Обрадович
ЦЗ
Остались в запасе
1
Давид Де Хеа
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
22
Иско
АП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Статистика матча Сербия - Испания
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
5 : 1
05.06.2026
Сербия
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Информация о матче
Главный судья:
Кирил Циммерман
(Мюнзинген)
Стадион:
Зиттерштадион
Где смотреть матч:
"Россия-2" 19:55 (прямая)
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