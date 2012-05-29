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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Литва
Россия - Литва: обзор матча 29 мая 2012
Россия
29.05.2012, вторник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Литва
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Россия - Литва
85'
Замена
Э. Вайткунас
️️️️
В. Андриюшкевичус
81'
Замена
Д. Матулевичюс
️️️️
Д. Шернас
Замена
И. Семшов
️️️️
Р. Широков
72'
71'
Замена
Т. Элиосиус
️️️️
С. Миколюнас
69'
Желтая карточка
Т. Микуцкис
64'
Замена
М. Панка
️️️️
Л. Пилибайтис
56'
Замена
М. Папшис
️️️️
Д. Чеснаускис
49'
Замена
Р. Радавичюс
️️️️
Г. Вицюс
Замена
Ю. Жирков
️️️️
Д. Комбаров
46'
Замена
А. Кокорин
️️️️
М. Измайлов
46'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
К. Зырянов
46'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
А. Кержаков
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПЗ
10
Андрей Аршавин
(К)
ЛВ
15
Роман Широков
ЦП
10
Константин Зырянов
ЦП
7
Игорь Денисов
ЦП
9
Марат Измайлов
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Литва
1
Эрнестас Шеткус
ВР
20
Вальдемар Боровский
ЛЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
2
Гедиминас Вицюс
ПЗ
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЛП
14
Линас Пилибайтис
(К)
ЦП
13
Саулюс Миколюнас
ЦП
10
Дарвидас Шернас
АП
7
Дейвидас Чеснаускис
ПП
17
Андрюс Величка
ЦФ
Главный тренер
Ласло Чаба
Россия
16
Вячеслав Малафеев
ВР
1
Антон Шунин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
3
Роман Шаронов
ЦЗ
17
Кирилл Набабкин
ПЗ
23
Игорь Семшов
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
20
Павел Погребняк
ЦФ
19
Роман Павлюченко
ЦФ
Литва
12
Армантас Виткаускас
ВР
0
Альгис Янкаускас
ЦЗ
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
18
Миндаугас Панка
ОП
19
Мариус Папшис
ЦП
24
Тадас Элиосиус
ЦП
3
Рамунас Радавичюс
ЦП
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
4-3-2-1
1
Акинфеев
23
Комбаров
4
Игнашевич
6
Березуцкий
2
Анюков
15
Широков
10
Зырянов
7
Денисов
10
Аршавин
9
Измайлов
11
Кержаков
4-4-1-1
1
Шеткус
2
Вицюс
5
Микуцкис
15
Климавичус
20
Боровский
7
Чеснаускис
14
Пилибайтис
13
Миколюнас
23
Андриюшкевичус
10
Шернас
17
Величка
23
Комбаров
18
Жирков
18
Жирков
23
Комбаров
15
Широков
23
Семшов
23
Семшов
15
Широков
10
Зырянов
9
Дзагоев
9
Дзагоев
10
Зырянов
9
Измайлов
9
Кокорин
9
Кокорин
9
Измайлов
11
Кержаков
19
Павлюченко
19
Павлюченко
11
Кержаков
7
Чеснаускис
19
Папшис
19
Папшис
7
Чеснаускис
13
Миколюнас
24
Элиосиус
24
Элиосиус
13
Миколюнас
23
Андриюшкевичус
8
Вайткунас
8
Вайткунас
23
Андриюшкевичус
14
Пилибайтис
18
Панка
18
Панка
14
Пилибайтис
2
Вицюс
3
Радавичюс
3
Радавичюс
2
Вицюс
10
Шернас
9
Матулевичюс
9
Матулевичюс
10
Шернас
Остались в запасе
Россия
Литва
16
Вячеслав Малафеев
ВР
1
Антон Шунин
ВР
14
Владимир Гранат
ЦЗ
3
Роман Шаронов
ЦЗ
17
Кирилл Набабкин
ПЗ
8
Денис Глушаков
ЦП
20
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
12
Армантас Виткаускас
ВР
0
Альгис Янкаускас
ЦЗ
Главный тренер
Ласло Чаба
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
1
Антон Шунин
ВР
14
Владимир Гранат
ЦЗ
3
Роман Шаронов
ЦЗ
17
Кирилл Набабкин
ПЗ
8
Денис Глушаков
ЦП
20
Павел Погребняк
ЦФ
Остались в запасе
12
Армантас Виткаускас
ВР
0
Альгис Янкаускас
ЦЗ
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Ласло Чаба
Статистика матча Россия - Литва
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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3 : 0
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Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
ЛФФ Стэдиум
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 21:40 (прямая) "Россия-1" 21:40 (прямая)
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