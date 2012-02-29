Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Германия - Франция
Германия - Франция: обзор матча 29 февраля 2012
Германия
29.02.2012, среда, 23:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Франция
90+1'
Какау
19'
О. Жиру
68'
Ф. Малуда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Германия - Франция
ГОЛ! 1:2!
Какау
Пас отдал
Т. Мюллер
+1
Желтая карточка
Л. Бендер
Желтая карточка
Ф. Мексес
Замена
Л. Саа
️️️️
О. Жиру
Замена
Какау
️️️️
М. Ройс
Замена
Л. Бендер
️️️️
С. Хедира
ГОЛ! 0:2!
Ф. Малуда
Пас отдал
М. Дебюши
Замена
М. Амалфитано
️️️️
М. Вальбуэна
Желтая карточка
Д. Боатенг
Замена
А. Диарра
️️️️
Я. М'Вила
Замена
Ф. Малуда
️️️️
Й. Кабай
Замена
Б. Хеведес
️️️️
Х. Бадштубер
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Клозе
Замена
Т. Мюллер
️️️️
А. Шюррле
Травма
А. Шюррле
19'
ГОЛ! 0:1!
О. Жиру
Пас отдал
М. Дебюши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
12
Тим Визе
ВР
4
Деннис Аого
ЛЗ
14
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ПЗ
9
Андре Шюррле
ЛП
8
Тони Кроос
ЦП
6
Сами Хедира
ЦП
11
Марко Ройс
АП
10
Месут Озил
АП
0
Мирослав Клозе
(К)
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Франция
1
Уго Льорис
(К)
ВР
3
Эрик Абидаль
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
0
Матье Дебюши
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
17
Янн М'Вила
ОП
6
Йоан Кабай
ОП
11
Самир Насри
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
3
Марсель Шмельцер
ЛЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
15
Ларс Бендер
ПЗ
7
Симон Рольфес
ЦП
15
Кристиан Треш
ЦП
23
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
16
Какау
ЦФ
Франция
23
Седрик Каррассо
ВР
16
Стив Манданда
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
15
Флоран Малуда
ЛВ
19
Марвин Мартен
ЦП
18
Алу Диарра
ЦП
21
Морган Амалфитано
ЦП
14
Жереми Менез
ЦФ
0
Кевин Гамейро
ЦФ
0
Луи Саа
ЦФ
4-3-2-1
12
Визе
4
Аого
14
Бадштубер
5
Хуммельс
17
Боатенг
9
Шюррле
6
Хедира
8
Кроос
10
Озил
11
Ройс
0
Клозе
4-2-2-1-1
1
Льорис
0
Дебюши
17
Рами
5
Мексес
3
Абидаль
17
М'Вила
6
Кабай
11
Насри
7
Рибери
8
Вальбуэна
9
Жиру
14
Бадштубер
4
Хеведес
4
Хеведес
14
Бадштубер
6
Хедира
15
Бендер
15
Бендер
6
Хедира
0
Клозе
23
Гомес
23
Гомес
0
Клозе
9
Шюррле
13
Мюллер
13
Мюллер
9
Шюррле
11
Ройс
16
Какау
16
Какау
11
Ройс
17
М'Вила
18
Диарра
18
Диарра
17
М'Вила
8
Вальбуэна
21
Амалфитано
21
Амалфитано
8
Вальбуэна
6
Кабай
15
Малуда
15
Малуда
6
Кабай
9
Жиру
0
Саа
0
Саа
9
Жиру
Остались в запасе
Германия
Франция
1
Мануэль Нойер
ВР
3
Марсель Шмельцер
ЛЗ
7
Симон Рольфес
ЦП
15
Кристиан Треш
ЦП
Главный тренер
Йоахим Лев
23
Седрик Каррассо
ВР
16
Стив Манданда
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
19
Марвин Мартен
ЦП
14
Жереми Менез
ЦФ
0
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
1
Мануэль Нойер
ВР
3
Марсель Шмельцер
ЛЗ
7
Симон Рольфес
ЦП
15
Кристиан Треш
ЦП
Остались в запасе
23
Седрик Каррассо
ВР
16
Стив Манданда
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
19
Марвин Мартен
ЦП
14
Жереми Менез
ЦФ
0
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Германия - Франция
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Германия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
- : -
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:40 (прямая)
Новости команд
Все
Германия
Франция
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
00:41
Италия – Франция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 21:35
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
Вчера, 16:36
1
Матерацци заявил, что мог умереть от удара Зидана в финале ЧМ-2006
Вчера, 13:38
1
Лига наций: шансы Сербии и Германии на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:14
Лига наций: шансы Сербии и Германии на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:14
«Не думал, что они знают, кто я»: Клопп удивился новым поклонницам
11 ноября
1
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Клопп раскрыл, за кого будет болеть в Эль Класико
22 октября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
00:41
Италия – Франция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 21:35
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
Вчера, 16:36
1
Матерацци заявил, что мог умереть от удара Зидана в финале ЧМ-2006
Вчера, 13:38
1
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
11 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+