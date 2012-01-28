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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: обзор матча 28 января 2012
Ливерпуль
28.01.2012, суббота, 16:45
Англия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
21'
Д. Аггер
88'
Д. Кейт
39'
П. Джи Сун
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Замена
Д. Бербатов
️️️️
Р. Гиггз
ГОЛ! 2:1!
Д. Кейт
Пас отдал
Э. Кэрролл
Замена
Чичарито
️️️️
П. Скоулз
Замена
К. Беллами
️️️️
С. Джеррард
Желтая карточка
Рафаэл
Замена
Ч. Адам
️️️️
М. Родригес
Замена
Д. Кейт
️️️️
Д. Каррагер
ГОЛ! 1:1!
П. Джи Сун
Пас отдал
Рафаэл
ГОЛ! 1:0!
Д. Аггер
Пас отдал
С. Джеррард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
11
Макси Родригес
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛВ
22
Пол Скоулз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
11
Райан Гиггз
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Ливерпуль
32
Дони
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
39
Крейг Беллами
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
3-2-2-2-1
25
Рейна
22
Аггер
23
Каррагер
37
Шкртел
21
Энрике
16
Келли
14
Хендерсон
8
Джеррард
19
Даунинг
11
Родригес
9
Кэрролл
4-2-3-1
43
Де Хеа
2
Рафаэл
35
Эванс
6
Смоллинг
27
Эвра
22
Скоулз
16
Кэррик
25
Валенсия
11
Гиггз
33
Пак Джи Сун
18
Уэлбек
11
Родригес
16
Адам
16
Адам
11
Родригес
23
Каррагер
7
Кейт
7
Кейт
23
Каррагер
8
Джеррард
39
Беллами
39
Беллами
8
Джеррард
22
Скоулз
14
Чичарито
14
Чичарито
22
Скоулз
11
Гиггз
10
Бербатов
10
Бербатов
11
Гиггз
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
32
Дони
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
Главный тренер
Кенни Далглиш
1
Андерс Линдегаард
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
32
Дони
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
Главный тренер
Кенни Далглиш
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"Россия 2" 17:00
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