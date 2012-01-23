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Расписание матчей
Кубок Африки
Марокко - Тунис
Марокко - Тунис: обзор матча 23 января 2012
Марокко
23.01.2012, понедельник, 23:00
Кубок Африканских Наций, группа C, 1 тур
1 : 2
Завершен
Тунис
85'
Х. Харджа
34'
З. Халифа
76'
Ю. Мсакни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марокко - Тунис
+2
Желтая карточка
А. Матлути
Желтая карточка
А. Эль-Жемаль
ГОЛ! 1:2!
Х. Харджа
Желтая карточка
Б. Эль Каддури
Замена
А. Шермити
️️️️
З. Дхауади
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
М. Шамах
ГОЛ! 0:2!
Ю. Мсакни
Замена
Х. Рагуэд
️️️️
Я. Шихауи
Замена
Ю. Хаджи
️️️️
М. Буссуфа
Желтая карточка
М. Кретьен Бассер
Замена
Ю. Мсакни
️️️️
С. Аллагуи
Замена
А. Таарабт
️️️️
У. Ассаиди
ГОЛ! 0:1!
З. Халифа
Желтая карточка
М. Бенатиа
Желтая карточка
Х. Корби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марокко
1
Надир Ламьягри
ВР
3
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
5
Медхи Бенатиа
ЦЗ
4
Ахмед Кантари
ЦЗ
2
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
11
Уссама Ассаиди
ЛВ
10
Юнес Бельханда
ЦП
14
Мубарак Буссуфа
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
16
Нордин Амрабат
ЦФ
17
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Тунис
1
Аймен Матлути
ВР
2
Билел Ифа
ЦЗ
5
Аммар Эль-Жемаль
ЦЗ
3
Аймен Абденнур
ЦЗ
3
Карим Хагги
ЦЗ
14
Мехди Траоуи
ЦП
9
Яссин Шихауи
ЦП
8
Халид Корби
АП
19
Забер Халифа
ЦФ
11
Сами Аллагуи
ЦФ
15
Зухайер Дхауади
ЦФ
Главный тренер
Сами Трабелси
Марокко
22
Иссам Бадда
ВР
16
Джамаль Алиуи
ЦЗ
18
Мустафа Мрани
ЦЗ
8
Карим Эль-Ахмади
ЦП
7
Адель Таарабт
ЦП
20
Юссуф Хаджи
ЦФ
9
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Тунис
22
Моэз Бен Черифиа
ВР
1
Рами Жриди
ВР
0
Халил Чеммам
ЦЗ
18
Анис Буссаиди
ПЗ
0
Виссем Бен Яхья
ЦП
4
Адель Чедли
ЦП
6
Хосине Рагуэд
ЦП
21
Жамель Саихи
ЦП
0
Уссама Дарраги
ЦП
7
Юссеф Мсакни
ЦП
17
Иссам Джемаа
ЦФ
11
Амин Шермити
ЦФ
4-3-1-2
1
Ламьягри
3
Эль Каддури
5
Бенатиа
4
Кантари
2
Кретьен Бассер
10
Бельханда
14
Буссуфа
13
Харджа
11
Ассаиди
17
Шамах
16
Амрабат
4-2-1-3
1
Матлути
5
Эль-Жемаль
3
Абденнур
3
Хагги
2
Ифа
14
Траоуи
9
Шихауи
8
Корби
15
Дхауади
11
Аллагуи
19
Халифа
11
Ассаиди
7
Таарабт
7
Таарабт
11
Ассаиди
14
Буссуфа
20
Хаджи
20
Хаджи
14
Буссуфа
17
Шамах
9
Эль-Араби
9
Эль-Араби
17
Шамах
9
Шихауи
6
Рагуэд
6
Рагуэд
9
Шихауи
11
Аллагуи
7
Мсакни
7
Мсакни
11
Аллагуи
15
Дхауади
11
Шермити
11
Шермити
15
Дхауади
Остались в запасе
Марокко
Тунис
22
Иссам Бадда
ВР
16
Джамаль Алиуи
ЦЗ
18
Мустафа Мрани
ЦЗ
8
Карим Эль-Ахмади
ЦП
Главный тренер
Эрик Геретс
0
Виссем Бен Яхья
ЦП
0
Халил Чеммам
ЦЗ
4
Адель Чедли
ЦП
22
Моэз Бен Черифиа
ВР
1
Рами Жриди
ВР
18
Анис Буссаиди
ПЗ
21
Жамель Саихи
ЦП
0
Уссама Дарраги
ЦП
17
Иссам Джемаа
ЦФ
Главный тренер
Сами Трабелси
Остались в запасе
22
Иссам Бадда
ВР
16
Джамаль Алиуи
ЦЗ
18
Мустафа Мрани
ЦЗ
8
Карим Эль-Ахмади
ЦП
Остались в запасе
0
Виссем Бен Яхья
ЦП
0
Халил Чеммам
ЦЗ
4
Адель Чедли
ЦП
22
Моэз Бен Черифиа
ВР
1
Рами Жриди
ВР
18
Анис Буссаиди
ПЗ
21
Жамель Саихи
ЦП
0
Уссама Дарраги
ЦП
17
Иссам Джемаа
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Главный тренер
Сами Трабелси
Статистика матча Марокко - Тунис
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Информация о матче
Стадион:
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