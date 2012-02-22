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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Манчестер Сити - Порту
Манчестер Сити - Порту: обзор матча 22 февраля 2012
Манчестер Сити
22.02.2012, среда, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
4 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Порту
1'
С. Агуэро
77'
Э. Джеко
84'
Д. Сильва
86'
Д. Писарро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Порту
ГОЛ! 4:0!
Д. Писарро
ГОЛ! 3:0!
Д. Сильва
Замена
Д. Писарро
️️️️
С. Агуэро
Вторая желтая
Роланду
ГОЛ! 2:0!
Э. Джеко
Пас отдал
С. Агуэро
Замена
Э. Джеко
️️️️
С. Насри
Желтая карточка
Я. Туре
Замена
К. Родригес
️️️️
С. Варела
Замена
К. Сэпунару
️️️️
Н. Отаменди
Травма
Н. Отаменди
Замена
Д. Милнер
️️️️
Г. Бэрри
Травма
М. Ричардс
Желтая карточка
Н. Отаменди
14'
Желтая карточка
Роланду
Травма
С. Насри
ГОЛ! 1:0!
С. Агуэро
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
4
Майка Ричардс
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
21
Давид Сильва
АП
14
Самир Насри
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Порту
1
Элтон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
3
Майкон
ПЗ
5
Фернандо
ОП
18
Сильвестр Варела
АП
7
Халк
АП
23
Хамес Родригес
АП
8
Жоао Моутинью
ПП
27
Лучо Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
7
Давид Писарро
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Порту
1
Рафаэль Бракали
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
16
Стивен Дефур
ЦП
10
Джалма
ЦФ
13
Клебер
ЦФ
4-4-1-1
1
Харт
4
Ричардс
4
Компани
15
Лескотт
3
Клиши
42
Туре
18
Бэрри
34
Де Йонг
14
Насри
21
Сильва
10
Агуэро
4-1-1-3-1
1
Элтон
3
Майкон
6
Роланду
30
Отаменди
26
Сандро
5
Фернандо
8
Моутинью
7
Халк
23
Родригес
18
Варела
27
Гонсалес
10
Агуэро
7
Писарро
7
Писарро
10
Агуэро
18
Бэрри
20
Милнер
20
Милнер
18
Бэрри
14
Насри
10
Джеко
10
Джеко
14
Насри
30
Отаменди
22
Сэпунару
22
Сэпунару
30
Отаменди
18
Варела
7
Родригес
7
Родригес
18
Варела
Остались в запасе
Манчестер Сити
Порту
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
1
Рафаэль Бракали
ВР
16
Стивен Дефур
ЦП
10
Джалма
ЦФ
13
Клебер
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Бракали
ВР
16
Стивен Дефур
ЦП
10
Джалма
ЦФ
13
Клебер
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Манчестер Сити - Порту
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 20:50 (прямая)
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