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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Порту - Манчестер Сити
Порту - Манчестер Сити: обзор матча 17 февраля 2012
Порту
17.02.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 2
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Манчестер Сити
27'
С. Варела
55'
А. Перейра (АГ)
85'
С. Агуэро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Манчестер Сити
+3
Желтая карточка
М. Ричардс
Замена
С. Дефур
️️️️
Э. Мангала
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
С. Насри
ГОЛ! 1:2!
С. Агуэро
Пас отдал
Я. Туре
Замена
А. Коларов
️️️️
Д. Сильва
Замена
С. Агуэро
️️️️
М. Балотелли
Замена
Клебер
️️️️
С. Варела
Желтая карточка
С. Насри
Желтая карточка
Г. Бэрри
Желтая карточка
Н. Де Йонг
Желтая карточка
В. Компани
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Перейра
Желтая карточка
А. Перейра
ГОЛ! 1:0!
С. Варела
Пас отдал
Халк
Желтая карточка
Я. Туре
Замена
Э. Мангала
️️️️
Данило
Травма
Данило
Желтая карточка
Данило
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Элтон
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Фернандо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
18
Сильвестр Варела
ПВ
7
Халк
(К)
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ОП
18
Гарет Бэрри
ОП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
14
Самир Насри
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Порту
1
Рафаэль Бракали
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
16
Стивен Дефур
ЦП
13
Клебер
ЦФ
10
Джалма
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
7
Давид Писарро
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Элтон
2
Перейра
3
Майкон
6
Роланду
13
Данило
5
Фернандо
8
Моутинью
27
Гонсалес
23
Родригес
18
Варела
7
Халк
4-2-2-1-1
1
Харт
4
Ричардс
4
Компани
15
Лескотт
3
Клиши
34
Де Йонг
18
Бэрри
14
Насри
42
Туре
21
Сильва
45
Балотелли
13
Данило
5
Мангала
5
Мангала
13
Данило
Мангала
16
Дефур
16
Дефур
Мангала
18
Варела
13
Клебер
13
Клебер
18
Варела
21
Сильва
11
Коларов
11
Коларов
21
Сильва
14
Насри
5
Сабалета
5
Сабалета
14
Насри
45
Балотелли
10
Агуэро
10
Агуэро
45
Балотелли
Остались в запасе
Порту
Манчестер Сити
1
Рафаэль Бракали
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
10
Джалма
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
7
Давид Писарро
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
1
Рафаэль Бракали
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
10
Джалма
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
7
Давид Писарро
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Порту - Манчестер Сити
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Помощники судьи:
Бахаттын Дуран
Мустафа Эйсой (оба Турция)
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
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