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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Спартак М (мол)
Зенит (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 05 мая 2012
Зенит (мол)
05.05.2012, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа A, 13 тур
1 : 0
Завершен
Спартак М (мол)
86'
А. Евсеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Спартак М (мол)
Желтая карточка
И. Леонтьев
Замена
И. Хомуха
️️️️
Д. Хлебосолов
Желтая карточка
А. Евсеев
ГОЛ! 1:0!
А. Евсеев
Замена
А. Самсонов
️️️️
К. Савичев
Замена
В. Зинков
️️️️
М. Батов
Замена
Д. Богаев
️️️️
В. Ефимов
Замена
Д. Ящук
️️️️
И. Елин
Замена
А. Святов
️️️️
А. Зотов
Замена
И. Альшин
️️️️
С. Гатагов
Замена
П. Могилевец
️️️️
А. Закарлюка
Желтая карточка
Д. Терентьев
Желтая карточка
К. Савичев
Желтая карточка
А. Зотов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
23
Егор Бабурин
ВР
75
Степан Ребенко
ЦЗ
17
Кирилл Костин
ЦЗ
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
17
Максим Батов
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
98
Владислав Ефимов
ЦФ
79
Игорь Елин
ЦФ
17
Александр Закарлюка
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Спартак М (мол)
42
Сергей Чернышук
ВР
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
46
Дмитрий Хлебосолов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Зенит (мол)
35
Даниил Сизько
ВР
67
Дмитрий Чертищев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
91
Данила Ящук
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
Спартак М (мол)
91
Алексей Скорняков
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
47
Андрей Святов
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
4-1-2-3
23
Бабурин
75
Ребенко
17
Костин
88
Телегин
43
Терентьев
44
Башкиров
17
Батов
94
Евсеев
17
Закарлюка
79
Елин
98
Ефимов
3-2-3-1
42
Чернышук
3
Чежия
21
Ходырев
15
Пуцко
44
Фадеев
77
Гатагов
7
Козлов
52
Леонтьев
21
Зотов
46
Хлебосолов
79
Елин
91
Ящук
91
Ящук
79
Елин
17
Закарлюка
28
Могилевец
28
Могилевец
17
Закарлюка
98
Ефимов
88
Богаев
88
Богаев
98
Ефимов
17
Батов
5
Зинков
5
Зинков
17
Батов
77
Гатагов
10
Альшин
10
Альшин
77
Гатагов
21
Зотов
47
Святов
47
Святов
21
Зотов
46
Хлебосолов
22
Хомуха
22
Хомуха
46
Хлебосолов
4
Савичев
8
Самсонов
8
Самсонов
4
Савичев
Остались в запасе
Зенит (мол)
Спартак М (мол)
35
Даниил Сизько
ВР
67
Дмитрий Чертищев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
91
Алексей Скорняков
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
35
Даниил Сизько
ВР
67
Дмитрий Чертищев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
Остались в запасе
91
Алексей Скорняков
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Зенит (мол) - Спартак М (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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