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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Зенит (мол)
ЦСКА (мол) - Зенит (мол): обзор матча 02 марта 2012
ЦСКА (мол)
02.03.2012, пятница, 15:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа A, 3 тур
3 : 1
Завершен
Зенит (мол)
58'
Е. Кобзарь
81'
К. Базелюк
84'
Е. Кобзарь
34'
А. Евсеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Зенит (мол)
Замена
А. Полюткин
️️️️
К. Базелюк
Замена
К. Костин
️️️️
Д. Богаев
ГОЛ! 3:1!
Е. Кобзарь
ГОЛ! 2:1!
К. Базелюк
Замена
И. Зуев
️️️️
Д. Телегин
Замена
П. Дроздов
️️️️
А. Попов
Замена
О. Вербицкас
️️️️
А. Евсеев
Желтая карточка
А. Попов
Замена
П. Могилевец
️️️️
Е. Башкиров
Замена
С. Середин
️️️️
С. Сердеров
Желтая карточка
А. Панфилов
ГОЛ! 1:1!
Е. Кобзарь
Замена
В. Ефимов
️️️️
Е. Марков
Замена
Л. Адамс
️️️️
А. Семенов
Замена
И. Помазун
️️️️
В. Исупов
Замена
К. Базелюк
️️️️
Г. Засеев
ГОЛ! 0:1!
А. Евсеев
Замена
Д. Хурцидзе
️️️️
Ю. Бавин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
18
Вячеслав Исупов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
7
Гела Засеев
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
23
Алексей Каюков
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
9
Сергей Цыганов
ЦФ
93
Алексей Панфилов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
7
Павел Дроздов
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
10
Давид Хурцидзе
АП
17
Сергей Середин
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Зенит (мол)
35
Даниил Сизько
ВР
17
Кирилл Костин
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
98
Владислав Ефимов
ЦФ
3-3-1-3
18
Исупов
28
Семенов
5
Васин
8
Федотов
40
Бавин
7
Засеев
52
Нетфуллин
18
Попов
10
Амбарцумян
28
Сердеров
92
Кобзарь
2-1-4-3
1
Зайцев
43
Терентьев
88
Телегин
44
Башкиров
94
Евсеев
17
Батов
22
Иванов
23
Каюков
20
Марков
93
Панфилов
9
Цыганов
18
Попов
7
Дроздов
7
Дроздов
18
Попов
28
Сердеров
17
Середин
17
Середин
28
Сердеров
40
Бавин
10
Хурцидзе
10
Хурцидзе
40
Бавин
Базелюк
20
Полюткин
20
Полюткин
Базелюк
28
Семенов
33
Адамс
33
Адамс
28
Семенов
18
Исупов
1
Помазун
1
Помазун
18
Исупов
7
Засеев
10
Базелюк
10
Базелюк
7
Засеев
20
Марков
98
Ефимов
98
Ефимов
20
Марков
Богаев
17
Костин
17
Костин
Богаев
88
Телегин
58
Зуев
58
Зуев
88
Телегин
44
Башкиров
28
Могилевец
28
Могилевец
44
Башкиров
94
Евсеев
22
Вербицкас
22
Вербицкас
94
Евсеев
44
Башкиров
88
Богаев
88
Богаев
44
Башкиров
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Зенит (мол)
Главный тренер
Александр Гришин
35
Даниил Сизько
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
Остались в запасе
35
Даниил Сизько
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча ЦСКА (мол) - Зенит (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
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