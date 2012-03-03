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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Ростов (мол)
Краснодар (мол) - Ростов (мол): обзор матча 03 марта 2012
Краснодар (мол)
03.03.2012, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа B, 3 тур
0 : 1
Завершен
Ростов (мол)
90'
А. Кулишев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Ростов (мол)
+2
Замена
В. Иванов
️️️️
Д. Полоз
ГОЛ! 0:1!
А. Кулишев
Желтая карточка
М. Серегин
Замена
Д. Карташов
️️️️
И. Хохба
Замена
К. Морозов
️️️️
М. Ермаков
Замена
А. Зотов
️️️️
В. Мироник
Замена
А. Кулишев
️️️️
Д. Кириченко
Замена
М. Серегин
️️️️
Н. Комличенко
Желтая карточка
Р. Зябиров
Замена
А. Демченко
️️️️
С. Харламов
Замена
Х. Ахриев
️️️️
В. Татарчук
Желтая карточка
В. Чуперка
Желтая карточка
И. Губанов
Замена
И. Петров
️️️️
И. Ламбарский
Замена
О. Михайлов
️️️️
Р. Саунин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
1
Евгений Городов
ВР
52
Рамиль Зябиров
ЦЗ
15
Константин Рябов
ЦЗ
52
Роман Саунин
ЦЗ
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
59
Максим Ермаков
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Ростов (мол)
12
Илья Мадилов
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
27
Сергей Харламов
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
50
Ираклий Хохба
ЦП
6
Оскар Аумада
ЦП
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Краснодар (мол)
67
Олег Михайлов
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
42
Андрей Перевалов
ЦП
21
Хасан Ахриев
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
15
Максим Серегин
ЦФ
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
42
Александр Тунденков
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
56
Виталий Иванов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
4-1-4-1
1
Городов
52
Зябиров
15
Рябов
52
Саунин
2
Хмелевской
64
Ланин
59
Ермаков
19
Ламбарский
92
Чуперка
50
Татарчук
27
Комличенко
3-2-2-1-2
12
Мадилов
27
Харламов
66
Губанов
0
Дьяков
5
Мироник
4
Васильев
50
Хохба
6
Аумада
7
Полоз
10
Кириченко
70
Гурбанов
27
Комличенко
15
Серегин
15
Серегин
27
Комличенко
59
Ермаков
5
Морозов
5
Морозов
59
Ермаков
52
Саунин
67
Михайлов
67
Михайлов
52
Саунин
50
Татарчук
21
Ахриев
21
Ахриев
50
Татарчук
19
Ламбарский
10
Петров
10
Петров
19
Ламбарский
10
Кириченко
32
Кулишев
32
Кулишев
10
Кириченко
50
Хохба
8
Карташов
8
Карташов
50
Хохба
7
Полоз
56
Иванов
56
Иванов
7
Полоз
5
Мироник
68
Зотов
68
Зотов
5
Мироник
27
Харламов
17
Демченко
17
Демченко
27
Харламов
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Ростов (мол)
42
Андрей Перевалов
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
42
Александр Тунденков
ЦЗ
82
Владислав Суслов
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
42
Андрей Перевалов
ЦП
Остались в запасе
42
Александр Тунденков
ЦЗ
82
Владислав Суслов
ВР
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Краснодар (мол) - Ростов (мол)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
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