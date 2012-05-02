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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Волга - Ахмат
Волга - Ахмат: обзор матча 02 мая 2012
Волга
02.05.2012, среда, 19:15
Россия. Премьер-лига, группа B, 42 тур
1 : 3
Завершен
Ахмат
11'
А. Шуленин
67'
И. Лебеденко
72'
М. Рыбус
79'
З. Садаев (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Ахмат
+4
Замена
Г. Стефан Эссаме
️️️️
И. Лебеденко
Желтая карточка
Н. Маляров
Замена
Ш. Асильдаров
️️️️
З. Садаев
Желтая карточка
С. Бендзь
ГОЛ с пенальти! 1:3!
З. Садаев
Желтая карточка
Г. Григалава
Желтая карточка
О. Иванов
ГОЛ! 1:2!
М. Рыбус
Замена
М. Плешан
️️️️
И. Максимов
ГОЛ! 1:1!
И. Лебеденко
Пас отдал
М. Рыбус
Замена
А. Харитонов
️️️️
А. Каряка
Замена
Н. Маляров
️️️️
Р. Аджинджал
Желтая карточка
А. Каряка
ГОЛ! 1:0!
А. Шуленин
Пас отдал
А. Каряка
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Гиа Григалава
ЛЗ
63
Александр Белозеров
(К)
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
3
Инал Гетигежев
ЛП
78
Илья Максимов
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
5
Андрей Каряка
ПП
21
Шота Бибилов
ЦФ
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
84
Олег Власов
ПЗ
19
Олег Иванов
ЦП
40
Благо
(К)
ЦП
21
Адилсон
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Волга
31
Илья Абаев
ВР
29
Дмитрий Карасев
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
23
Михайта Плешан
ОП
28
Владислав Рыжков
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
4-5-1
41
Кержаков
88
Григалава
63
Белозеров
26
Бендзь
4
Чичерин
3
Гетигежев
78
Максимов
9
Шуленин
20
Аджинджал
5
Каряка
21
Бибилов
3-2-3-2
35
Джанаев
31
Рыбус
25
Йиранек
24
Польчак
84
Власов
33
Ятченко
19
Иванов
40
Благо
21
Адилсон
10
Лебеденко
9
Садаев
5
Каряка
83
Харитонов
83
Харитонов
5
Каряка
78
Максимов
23
Плешан
23
Плешан
78
Максимов
20
Аджинджал
7
Маляров
7
Маляров
20
Аджинджал
10
Лебеденко
25
Эссаме
25
Эссаме
10
Лебеденко
9
Садаев
9
Асильдаров
9
Асильдаров
9
Садаев
Остались в запасе
Волга
Ахмат
31
Илья Абаев
ВР
29
Дмитрий Карасев
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
28
Владислав Рыжков
ЦП
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
31
Ярослав Годзюр
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
29
Дмитрий Карасев
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
28
Владислав Рыжков
ЦП
Остались в запасе
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
31
Ярослав Годзюр
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Волга - Ахмат
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин (Москва)
Сергей Суховерхов (Воронеж)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 19:00 (прямая)
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