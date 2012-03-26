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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Волга
Ахмат - Волга: обзор матча 26 марта 2012
Ахмат
26.03.2012, понедельник, 18:00
Россия. Премьер-лига, группа B, 36 тур
1 : 3
Завершен
Волга
22'
Маурисио (П)
53'
Ш. Бибилов
56'
А. Каряка
89'
Р. Аджинджал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Волга
ГОЛ! 1:3!
Р. Аджинджал
Пас отдал
А. Белозеров
Желтая карточка
З. Садаев
Замена
А. Феррейра
️️️️
И. Лебеденко
Замена
А. Буйволов
️️️️
А. Каряка
Желтая карточка
Ш. Асильдаров
Замена
Х. Ксавьер Зенге
️️️️
Д. Ятченко
Замена
З. Садаев
️️️️
А. Павленко
Желтая карточка
Маурисио
ГОЛ! 1:2!
А. Каряка
ГОЛ! 1:1!
Ш. Бибилов
Пас отдал
А. Каряка
Замена
А. Харитонов
️️️️
Н. Маляров
Замена
Р. Аджинджал
️️️️
П. Елич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Маурисио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ПЗ
8
Маурисио
ОП
84
Олег Власов
ОП
8
Александр Павленко
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
40
Благо
ПП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
88
Гиа Григалава
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
12
Дани Бондарв
ПЗ
5
Андрей Каряка
ЛП
9
Александр Шуленин
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
21
Шота Бибилов
АП
3
Инал Гетигежев
ПП
10
Петар Елич
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
23
Михайта Плешан
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
3-2-3-2
35
Джанаев
33
Ятченко
25
Йиранек
24
Коморовски
8
Маурисио
84
Власов
8
Павленко
19
Иванов
40
Благо
9
Асильдаров
10
Лебеденко
4-1-3-1-1
31
Астахов
12
Бондарв
26
Бендзь
63
Белозеров
88
Григалава
9
Шуленин
3
Гетигежев
7
Маляров
5
Каряка
21
Бибилов
10
Елич
33
Ятченко
14
Зенге
14
Зенге
33
Ятченко
10
Лебеденко
5
Феррейра
5
Феррейра
10
Лебеденко
8
Павленко
9
Садаев
9
Садаев
8
Павленко
5
Каряка
25
Буйволов
25
Буйволов
5
Каряка
7
Маляров
83
Харитонов
83
Харитонов
7
Маляров
10
Елич
20
Аджинджал
20
Аджинджал
10
Елич
Остались в запасе
Ахмат
Волга
31
Ярослав Годзюр
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
23
Михайта Плешан
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
23
Михайта Плешан
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Ахмат - Волга
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 17:40 (прямая)
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