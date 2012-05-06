Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Рубин
Анжи - Рубин: обзор матча 06 мая 2012
Анжи
06.05.2012, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-лига, группа A, 43 тур
3 : 1
Завершен
Рубин
13'
М. Буссуфа
60'
К. Самба
88'
С. Это'О
2'
С. Давыдов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Рубин
ГОЛ! 3:1!
С. Это'О
Пас отдал
М. Буссуфа
Желтая карточка
А. Джалилов
Желтая карточка
М. Буссуфа
Замена
О. Шатов
️️️️
Ш. Лахиялов
Замена
А. Джалилов
️️️️
С. Кисляк
Травма
С. Кисляк
ГОЛ! 2:1!
К. Самба
Замена
С. Навас
️️️️
Р. Шаронов
Желтая карточка
П. Быстров
Желтая карточка
С. Кисляк
19'
Желтая карточка
П. Немов
ГОЛ! 1:1!
М. Буссуфа
Пас отдал
С. Это'О
13'
12'
Замена
Н. Бочаров
️️️️
А. Касаев
11'
Травма
А. Касаев
2'
ГОЛ! 0:1!
С. Давыдов
Пас отдал
А. Касаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
43
Арсений Логашов
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
8
Жусилей
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
13
Шамиль Лахиялов
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
5
Петр Немов
ЦП
0
Петр Быстров
ПП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
44
Сесар Навас
ЦЗ
34
Никита Бочаров
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
94
Георгий Нуров
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
4-1-4-1
30
Габулов
43
Логашов
4
Самба
3
Гаджибеков
13
Тагирбеков
8
Жусилей
18
Жирков
11
Буссуфа
10
Ахмедов
13
Лахиялов
9
Это'О
4-1-3-2
1
Арлаускис
17
Калешин
76
Шаронов
4
Кверквелия
16
Боккетти
15
Кисляк
0
Быстров
5
Немов
11
Касаев
17
Дядюн
10
Давыдов
13
Лахиялов
27
Шатов
27
Шатов
13
Лахиялов
15
Кисляк
10
Джалилов
10
Джалилов
15
Кисляк
11
Касаев
34
Бочаров
34
Бочаров
11
Касаев
76
Шаронов
44
Навас
44
Навас
76
Шаронов
Остались в запасе
Анжи
Рубин
1
Евгений Помазан
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
1
Сергей Рыжиков
ВР
94
Георгий Нуров
АП
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
Остались в запасе
25
Мераби Уридия
ЦФ
1
Сергей Рыжиков
ВР
94
Георгий Нуров
АП
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Анжи - Рубин
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 18:00 (прямая)
Новости команд
Все
Анжи
Рубин
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
11 ноября
1
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Рубин» забил «Локомотиву» после пропущенного судьей удаления
7 ноября
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
6 ноября
4
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
Ташуев назвал человека, благодаря которому он заработал на дом на Дмитровке
5 октября
3
Реакция Гаджиева на арест экс-игрока «Анжи» за незаконный оборот наркотиков
26 сентября
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
19 августа
«Анжи» – «Нефтяник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
11 ноября
1
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Рубин» забил «Локомотиву» после пропущенного судьей удаления
7 ноября
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
6 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+