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Судьи
Главный судья:
Тимур Арсланбеков (Москва)

Рубин - Зенит

02.05.2012, Среда, 18:30 мск Казань, стадион Центральный Трансляция: "Россия-2" 18:25 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Спорт" 18:10 (прямая) Россия. Премьер-лига, 42 тур Рубин - Зенит
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
36 тур
25 марта, воскресенье 16:15 Зенит 1:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
24 тур
18 сентября, воскресенье 17:00 Рубин 2:3 Зенит
9 тур
15 мая, воскресенье 16:00 Зенит 2:2 Рубин
Россия. Премьер-Лига 2010
29 тур
20 ноября, суббота 14:00 Рубин 2:2 Зенит
15 тур
31 июля, суббота 16:00 Зенит 2:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2009
29 тур
21 ноября, суббота 14:00 Рубин 0:0 Зенит
15 тур
25 июля, суббота 18:45 Зенит 0:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2008
17 тур
10 августа, воскресенье 19:00 Рубин 4:1 Зенит
3 тур
30 марта, воскресенье 18:00 Зенит 1:3 Рубин
Россия. Премьер-лига 2007
24 тур
23 сентября, воскресенье 19:30 Рубин 1:4 Зенит
10 тур
20 мая, воскресенье 14:00 Зенит 2:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2006
24 тур
25 октября, среда 00:00 Рубин 3:0 Зенит
9 тур
14 мая, воскресенье 00:00 Зенит 1:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2005
28 тур
29 октября, суббота 20:00 Зенит 0:1 Рубин
13 тур
26 июня, воскресенье 19:00 Рубин 1:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2004
26 тур
16 октября, суббота 00:00 Рубин 1:1 Зенит
5 тур
7 апреля, среда 00:00 Зенит 4:3 Рубин
Россия. Премьер-лига 2003
26 тур
27 сентября, суббота 00:00 Рубин 1:2 Зенит
5 тур
19 апреля, суббота 00:00 Зенит 1:0 Рубин
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 44 24 16 4 85:40 +45 88
2. Спартак М 44 21 12 11 68:48 +20 75
3. ЦСКА 44 19 16 9 72:47 +25 73
4. Динамо М 44 20 12 12 66:50 +16 72
5. Анжи 44 19 13 12 54:42 +12 70
6. Рубин 44 17 17 10 55:41 +14 68
7. Локомотив 44 18 12 14 59:48 +11 66
8. Кубань (ЛФЛ) 44 15 16 13 50:45 +5 61
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