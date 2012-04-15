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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Динамо
Анжи - Динамо: обзор матча 15 апреля 2012
Анжи
15.04.2012, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-лига, группа A, 39 тур
0 : 1
Завершен
Динамо
37'
В. Рыков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Динамо
+5
Желтая карточка
А. Шунин
+3
Желтая карточка
Л. Фернандес
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Б. Джуджак
Желтая карточка
К. Нобоа
Желтая карточка
К. Кураньи
Замена
А. Сапета
️️️️
И. Семшов
Желтая карточка
А. Самедов
Замена
А. Воронин
️️️️
З. Мисимович
Замена
Ш. Лахиялов
️️️️
Р. Тагирбеков
Желтая карточка
С. Это'О
Желтая карточка
И. Семшов
Замена
К. Агаларов
️️️️
А. Логашов
Травма
А. Логашов
Желтая карточка
А. Логашов
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
Ш. Мухаммад
Желтая карточка
В. Рыков
Желтая карточка
Ю. Жирков
Желтая карточка
Р. Тагирбеков
ГОЛ! 0:1!
В. Рыков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛВ
10
Одил Ахмедов
ЦП
8
Жусилей
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
АП
17
Шариф Мухаммад
ПВ
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛВ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
20
Игорь Семшов
(К)
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
19
Александр Самедов
ПВ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
16
Ян Голенда
ЦФ
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
41
Александр Сапета
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
4-2-3-1
30
Габулов
13
Тагирбеков
3
Гаджибеков
4
Самба
43
Логашов
10
Ахмедов
8
Жусилей
18
Жирков
11
Буссуфа
17
Мухаммад
9
Это'О
4-2-3-1
1
Шунин
26
Уилкшир
13
Гранат
6
Фернандес
44
Рыков
16
Нобоа
20
Семшов
19
Самедов
8
Мисимович
10
Джуджак
22
Кураньи
43
Логашов
7
Агаларов
7
Агаларов
43
Логашов
13
Тагирбеков
13
Лахиялов
13
Лахиялов
13
Тагирбеков
17
Мухаммад
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
17
Мухаммад
20
Семшов
41
Сапета
41
Сапета
20
Семшов
10
Джуджак
90
Смолов
90
Смолов
10
Джуджак
8
Мисимович
0
Воронин
0
Воронин
8
Мисимович
Остались в запасе
Анжи
Динамо
1
Евгений Помазан
ВР
91
Махач Гаджиев
ЛП
27
Олег Шатов
ЦП
16
Ян Голенда
ЦФ
21
Роман Березовский
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
Главный тренер
Сергей Силкин
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
91
Махач Гаджиев
ЛП
27
Олег Шатов
ЦП
16
Ян Голенда
ЦФ
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
Главный тренер
Сергей Силкин
Статистика матча Анжи - Динамо
4
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
7
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:25 (прямая)
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