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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Кубань (ЛФЛ)
Анжи - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 25 марта 2012
Анжи
25.03.2012, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-лига, группа A, 36 тур
2 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
59'
О. Ахмедов
80'
М. Буссуфа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Кубань (ЛФЛ)
Желтая карточка
М. Пиццелли
Замена
Я. Голенда
️️️️
А. Прудников
Желтая карточка
А. Соснин
Замена
А. Козлов
️️️️
И. Лоло
Желтая карточка
И. Лоло
ГОЛ! 2:0!
М. Буссуфа
Пас отдал
О. Ахмедов
Желтая карточка
А. Рогочий
Желтая карточка
Ш. Мухаммад
Замена
А. Соснин
️️️️
А. Фидлер
Замена
М. Пиццелли
️️️️
М. Уренья
Желтая карточка
Л. Траоре
ГОЛ! 1:0!
О. Ахмедов
Пас отдал
М. Карсела-Гонсалес
Желтая карточка
Д. Цораев
Замена
Ш. Мухаммад
️️️️
Ж. Карлос
Замена
М. Буссуфа
️️️️
М. Гаджиев
Желтая карточка
А. Фидлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
30
Владимир Габулов
(К)
ВР
3
Али Гаджибеков
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
10
Одил Ахмедов
ОП
8
Жусилей
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
26
Зелао
ЦЗ
5
Игор Лоло
ПЗ
6
Давид Цораев
ЛП
55
Владислав Кулик
ЦП
10
Артем Фидлер
ЦП
11
Марко Уренья
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
34
Алексей Козлов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
8
Артур Тлисов
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
4-2-3-1
30
Габулов
3
Гаджибеков
30
Карлос
4
Самба
13
Тагирбеков
10
Ахмедов
8
Жусилей
91
Гаджиев
27
Шатов
16
Карсела-Гонсалес
89
Прудников
4-3-2-1
31
Беленов
5
Лоло
14
Рогочий
26
Зелао
15
Жавнерчик
55
Кулик
10
Фидлер
6
Цораев
11
Ионов
11
Уренья
90
Траоре
30
Карлос
17
Мухаммад
17
Мухаммад
30
Карлос
91
Гаджиев
11
Буссуфа
11
Буссуфа
91
Гаджиев
89
Прудников
16
Голенда
16
Голенда
89
Прудников
5
Лоло
34
Козлов
34
Козлов
5
Лоло
10
Фидлер
23
Соснин
23
Соснин
10
Фидлер
11
Уренья
9
Пиццелли
9
Пиццелли
11
Уренья
Остались в запасе
Анжи
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Помазан
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
88
Алексей Иванов
ПП
85
Богдан Карюкин
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
8
Артур Тлисов
ОП
10
Михаил Комков
ПП
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
88
Алексей Иванов
ПП
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
8
Артур Тлисов
ОП
10
Михаил Комков
ПП
Статистика матча Анжи - Кубань (ЛФЛ)
1
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
7
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:25 (прямая)
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