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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Спартак
Анжи - Спартак: обзор матча 12 марта 2012
Анжи
12.03.2012, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, группа A, 34 тур
0 : 0
Завершен
Спартак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Спартак
Желтая карточка
Я. Голенда
Желтая карточка
Родри
Замена
Я. Голенда
️️️️
А. Иванов
Замена
М. Гаджиев
️️️️
М. Буссуфа
Травма
А. Дикань
Желтая карточка
Жусилей
Замена
Ари
️️️️
Э. МакГиди
Желтая карточка
К. Самба
Желтая карточка
М. Сухи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
8
Жусилей
ОП
10
Одил Ахмедов
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
АП
88
Алексей Иванов
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
80
Родри
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
5
Кариока
ЦП
23
Дмитрий Комбаров
ЦП
14
Динияр Билялетдинов
АП
10
Эммануэль Эменике
ПП
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
16
Ян Голенда
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
6
Деми Де Зеув
ЦП
39
Ари
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Габулов
13
Тагирбеков
30
Карлос
4
Самба
43
Логашов
8
Жусилей
18
Жирков
10
Ахмедов
88
Иванов
11
Буссуфа
9
Это'О
4-3-2-1
31
Дикань
34
Макеев
80
Родри
17
Сухи
18
Паршивлюк
10
Эменике
23
Комбаров
5
Кариока
14
Билялетдинов
46
МакГиди
11
Веллитон
11
Буссуфа
91
Гаджиев
91
Гаджиев
11
Буссуфа
88
Иванов
16
Голенда
16
Голенда
88
Иванов
46
МакГиди
39
Ари
39
Ари
46
МакГиди
Остались в запасе
Анжи
Спартак
1
Евгений Помазан
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
32
Артем Ребров
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
6
Деми Де Зеув
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
6
Деми Де Зеув
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Анжи - Спартак
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 18:40 (прямая)
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