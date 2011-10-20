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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Маккаби Х - ФКСБ
Маккаби Х - ФКСБ: обзор матча 20 октября 2011
Маккаби Х
20.10.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, группа J, 3 тур
5 : 0
Завершен
ФКСБ
10'
В. Амаша
20'
В. Амаша
38'
Я. Катан (П)
72'
Т. Тавата
79'
И. Веред
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маккаби Х - ФКСБ
ГОЛ! 5:0!
И. Веред
Пас отдал
Т. Тавата
Замена
Ю. Рошу
️️️️
Л. Тату
ГОЛ! 4:0!
Т. Тавата
Пас отдал
Г. Бокколи
Замена
Г. Бокколи
️️️️
В. Амаша
Замена
Б. Мустацэ
️️️️
М. Костя
Замена
А. Тургеман
️️️️
Я. Катан
Красная карточка
В. Илиев
Замена
Х. Азриел
️️️️
Т. Коэн
Желтая карточка
Л. Тату
Замена
Р. Русеску
️️️️
Ф. Костя
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Я. Катан
Красная карточка
Э. Бикфалви
Желтая карточка
Я. Латовлевич
Желтая карточка
С. Яхайя
ГОЛ! 2:0!
В. Амаша
Пас отдал
Я. Катан
20'
ГОЛ! 1:0!
В. Амаша
Пас отдал
Я. Катан
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби Х
31
Боян Шаранов
ВР
4
Орель Дгани
ЦЗ
30
Юрица Булят
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
27
Эйял Мешумар
ПЗ
6
Сейду Яхайя
ОП
21
Тамир Коэн
ЦП
23
Эйял Голаса
ЦП
10
Идан Веред
ЦП
14
Виям Амаша
ЦФ
20
Янив Катан
ЦФ
Главный тренер
Элиша Леви
ФКСБ
33
Рэзван Станка
ВР
19
Новак Мартинович
ЦЗ
2
Жералду
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
55
Александру Бурчану
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
9
Михай Костя
ЦФ
20
Леандро Тату
ЦФ
90
Стефан Николич
ЦФ
11
Флорин Костя
ЦФ
Главный тренер
Ронни Леви
Маккаби Х
1
Нир Давидович
ВР
26
Дела Ямпольски
ЦП
7
Густаво Бокколи
ЦП
23
Хен Азриел
ЦП
18
Али Осман
ЦП
17
Алон Тургеман
ЦФ
13
Владимир Двалишвили
ЦФ
ФКСБ
77
Валентин Кожокару
ВР
15
Богдан Мустацэ
ЦЗ
19
Валериу Лупу
ЦЗ
28
Андрей Препелицэ
ОП
30
Михай Рэдуц
ЦП
28
Юлиан Рошу
ЦП
24
Раул Русеску
ЦФ
4-1-3-2
31
Шаранов
4
Дгани
30
Булят
17
Тавата
27
Мешумар
6
Яхайя
21
Коэн
23
Голаса
10
Веред
20
Катан
14
Амаша
4-1-1-4
33
Станка
2
Жералду
14
Латовлевич
14
Илиев
19
Мартинович
55
Бурчану
10
Бикфалви
11
Костя
90
Николич
20
Тату
9
Костя
14
Амаша
7
Бокколи
7
Бокколи
14
Амаша
20
Катан
17
Тургеман
17
Тургеман
20
Катан
21
Коэн
23
Азриел
23
Азриел
21
Коэн
9
Костя
15
Мустацэ
15
Мустацэ
9
Костя
20
Тату
28
Рошу
28
Рошу
20
Тату
11
Костя
24
Русеску
24
Русеску
11
Костя
Остались в запасе
Маккаби Х
ФКСБ
26
Дела Ямпольски
ЦП
1
Нир Давидович
ВР
18
Али Осман
ЦП
13
Владимир Двалишвили
ЦФ
Главный тренер
Элиша Леви
30
Михай Рэдуц
ЦП
19
Валериу Лупу
ЦЗ
77
Валентин Кожокару
ВР
28
Андрей Препелицэ
ОП
Главный тренер
Ронни Леви
Остались в запасе
26
Дела Ямпольски
ЦП
1
Нир Давидович
ВР
18
Али Осман
ЦП
13
Владимир Двалишвили
ЦФ
Остались в запасе
30
Михай Рэдуц
ЦП
19
Валериу Лупу
ЦЗ
77
Валентин Кожокару
ВР
28
Андрей Препелицэ
ОП
Главный тренер
Элиша Леви
Главный тренер
Ронни Леви
Статистика матча Маккаби Х - ФКСБ
1
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
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Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Информация о матче
Стадион:
Кирьят Элизер
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