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    Ронни Леви

    Тренер
    Имя Ронни
    Фамилия Леви
    Гражданство Израиль
    Дата рождения 14 ноября 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    ФКСБ 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    29.09.2011 АЕК 1 : 1 ФКСБ
    20.10.2011 Маккаби 5 : 0 ФКСБ
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